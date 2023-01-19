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貼紙印律師電話激勵字句 官推論「將被告推到前線」 律師會稱所有調查保密 拒評個案

【明報專訊】法官陳廣池判刑後特別提及，留意到被告張達榮的電話套上貼紙，印有伍展邦律師行的電話號碼及「不要怕，我們都在」字句。陳官稱，貼紙明顯是事先印製，刻意製造激勵的支持語句，卻隱晦地不說明支持做什麼，配合其他平台的說法或可把被告推到前線或現場，實屬「高明」。陳官說他僅作出推論，交由律師會及法律援助署等決定會否跟進。

隱晦表支持 官指高明

「大可以是幕後推手」

律師會會長陳澤銘表示，所有專業操守調查均保密，不會評論個別案件；又稱律師會非常重視會員的操守，若有律師涉嫌違規，將按《法律執業者條例》調查，或轉介至律師紀律審裁組安排紀律聆訊。本報昨日向法援署查詢，截稿前未獲回覆。

陳官指出，貼紙顯示電話號碼，沒說明是什麼電話，經調查發現屬於伍展邦律師行。辯方曾表示，被告不知道電話號碼屬誰，他沒聯絡該律師行處理本案。不過，陳官認為在第三者而言，貼紙可鼓勵他人做事，說「你們不是孤獨的，我們（大可以是幕後推手）支持你」，可謂「盡在不言中」；貼紙的電話號碼也可提供法律支援，從而獲利。陳官強調，無證據指貼紙是由該律師行印製及給予被告，上述僅是合理推論，他不會亦不能在本案查明事件。

官曾評論卡片背後組織

律師韋智達感威脅離港

翻查資料，陳官就2019年8月紅磡非法集結案裁決指出，有被告帶備寫上韋智達律師行、星火同盟、民權觀察及大學電話號碼的卡片，形容這些「神秘溫馨提示卡」反映背後的組織性和涵蓋面，惟不評論是否牽涉從犯和鼓勵者，或是否有人違反專業守則。

兩個月後，韋智達律師行宣布結業，合伙人韋智達隨即離港，他受訪說被《港區國安法》指定法官點名，令他感到威脅和憂慮，是促使他離港的原因之一。

（反修例風暴）

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