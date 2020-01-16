認理大暴動 一入教導所 兩囚15至18月 官：被人唆擺成受害者 「不要天真以為大時代的呼喚」

認罪3名被告為梁子揚（26歲，現年，下同）、許寧軒（22歲）和張達榮（20歲）。法官陳廣池引述求情內容，梁在港大畢業，主修法文、副修西班牙文，梁親撰求情信承認作出十分不智決定，有志把香港變成偉大的地方。陳官稱讚信件具感染力，但批評沒反省為何身陷囹圄，錯信幕後推手。許在求情信稱自己目光短淺、協助撕裂社會，追悔莫及。在台灣修讀海事課程的張則說因危言聳聽而犯案。

稱案情大巫見小巫

官：莫比梁天琦案

辯方稱，被告承認11月18日早上在理大、暢運道與科學館道一帶的暴動罪只為時8分鐘；但陳官指3人另涉一項較嚴重、在理大的暴動罪存檔法庭，不能將本案從理大長達一周暴動及當年後期發生的事抽離，亦絕不可與2016年梁天琦案相比，形容是「大巫見小巫」；被告非「空降」到科學館，有理由相信他們事前參與暴動。但陳官明言，只能基於當日早上那短暫的暴動時刻而判刑，控方接受認罪協商可說是「幸運」。

對於梁及許拒向警方提供資料撰寫認證經歷口供，陳官表示未能得知被告是否遭人「教路」或自發不合作，就暴動罪以兩年為量刑起點；案發時受傷的梁子揚攜有一支士巴拿，承認管有適合作非法用途的工具罪，以3個月為量刑起點；兩罪認罪減刑後判囚共18個月。許當時手腳沾有藍染料，陳官考慮到他獲家人支持，額外減刑3個月，判囚15個月。

指台返港被告監禁比流亡好

陳官稱張達榮從台灣返港面對控罪是正確決定，若不返港可謂終身自我放逐，太不值得，數年的監禁總比終身流亡好得多，最終決定給張更生機會，判入教導所。

同案20歲女生早前承認兩項暴動罪，被陳官判入教導所；其餘4名被告不認罪受審。至於另一宗從理大突圍而出躲進科學館的暴動案，區院暫委法官黃士翔裁定6人於11月17至18日參與暴動罪成，兩人被判入教導所，4人判囚50至53個月。

【案件編號：DCCC 190/21等】

明報記者

（反修例風暴）