國泰工會今按章工作 「非100％準備勿上班」

國泰空中服務員工會前日（17日）發出公開信，正式宣布今日起按章工作；工會昨日再在社交平台發放一段長約5分鐘的影片講解如何按章工作。影片列出空中服務員由起飛前至飛機降落後的工作流程，包括提醒員工在休息日不應接受公司要求工作；起飛前應善用簡報會時間，其間可邀請員工分享服務期望；起飛後應向乘客提供優質服務，毋須急於工作，以及降落時做全面檢查等。

根據工會網頁，截至2021年10月，工會代表超過5000名國泰機組人員，截稿時未知今日會有多少名空中服務員響應按章工作。除發起按章工作外，工會原計劃昨日舉行集會，並已向警方申請不反對通知書，但工會前日表示，由於資方拒絕工會在國泰公司範圍集會，故撤回集會申請並取消集會。

國泰則重申，有信心機艙服務員同事會一如過去幾年新冠疫情期間般保持專業，緊守工作崗位，並向顧客保證航班服務將繼續運作如常，呼籲毋須擔心。