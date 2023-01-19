9人涉洗錢60億 歷來最大宗 租黃埔單位作基地 海關：保安嚴執法更難

6人無業 3人月入2萬至10萬

海關早前根據情報鎖定一個懷疑洗黑錢集團，並發現9名集團成員的個人背景和財務狀况，與其名下銀行戶口的大額可疑交易極不相稱，其中6人報稱無業，其餘報稱保險經紀、公司經理及商人，月入2萬至10萬元。海關懷疑各人在2020年1月至去年12月利用公司及個人戶口處理超過7600宗可疑交易，涉款60億元，當中單宗交易最高達3100萬元；涉案戶口交易次數頻密，並將資金互相轉移，短時間內製造多重交易，以掩飾資金來源。調查顯示，涉案者經常不約而同出入黃埔花園一個住宅單位，有人單日進出6次，行蹤可疑，相信單位是用作洗黑錢的營運中心。據悉，單位約500至600呎，三房一廳，2021年中起租用。

主腦匯款到同區找換店 成員提錢回巢

海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯說，海關動員50人執法，當日發現兩名目標人物到訪找換店，其後返回涉案單位，遂拘捕之，在其中一人身上發現300萬元現金，相信剛於找換店提取；另拘捕單位內4名介乎39至56歲的女子，檢獲90萬元現金。同日海關再在北角及大圍拘捕3人，當中一名報稱保險經紀的56歲女子為集團骨幹，負責租用涉案單位；另外兩人為集團成員，懷疑利用個人身分及名下公司開設大量銀行戶口，協助洗黑錢。據悉，有人收取約5000元報酬開設一戶口。

行動中，海關另搜查8間公司、1間找換店，以及北角、小西灣等地9個住宅單位，檢獲多張銀行卡、數鈔機、公司印章及電腦等證物，初步證據顯示找換店無牽涉洗黑錢活動，海關會向店舖索取資料調查。調查亦發現，被捕56歲無業女子常在涉案單位住宿，多次安排不明款項匯到同區找換店，再安排成員到該店提取大額現金，並招攬人開設傀儡戶口，懷疑她為集團主腦，不排除有人將大額現金帶返營運中心處理，再分發至集團其他成員帶到銀行存款，企圖掩飾資金來源。另外，海關相信有人為掩飾可疑資金去向，曾利用名下空殼公司偽造交易文件。

3年7600交易 開57戶口 持10空殼

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指出，集團運作成熟，分工清晰，分別有人負責招募成員開設傀儡戶口、後勤工作及中心營運。楊又指，集團成員在2020至2022年間在17間銀行共開設36個個人戶口及21個公司戶口。另外，被捕人各自亦為10間分別從事進出口、食品、金屬材料及貿易等生意公司的唯一董事，經調查發現公司並無實際業務，為空殼公司。海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍形容犯罪集團「極具組織性」，相信已瓦解集團。

海關又提到，集團不惜工本，租用大型屋苑住宅單位作洗黑錢營運中心，單位保安嚴密、進出需密碼及住戶卡，令執法難度增加；海關將繼續加強與銀行及監管機構溝通，打擊洗黑錢。