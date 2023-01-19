港聞

港聞二

9人涉洗錢60億 歷來最大宗 租黃埔單位作基地 海關：保安嚴執法更難

【明報專訊】海關本月5日展開代號「蜂網」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉款約60億元，為海關歷來破獲洗黑錢案中金額最高的案件。案件中有人利用黃埔花園一個住宅單位作為洗黑錢營運中心，海關經調查以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕3男6女，介乎39至68歲，包括集團骨幹及主腦，另凍結被捕人共1600萬元銀行存款。海關稱將循被捕人背景、資金來源及流向繼續調查，不排除有更多人被捕。

6人無業 3人月入2萬至10萬

海關早前根據情報鎖定一個懷疑洗黑錢集團，並發現9名集團成員的個人背景和財務狀况，與其名下銀行戶口的大額可疑交易極不相稱，其中6人報稱無業，其餘報稱保險經紀、公司經理及商人，月入2萬至10萬元。海關懷疑各人在2020年1月至去年12月利用公司及個人戶口處理超過7600宗可疑交易，涉款60億元，當中單宗交易最高達3100萬元；涉案戶口交易次數頻密，並將資金互相轉移，短時間內製造多重交易，以掩飾資金來源。調查顯示，涉案者經常不約而同出入黃埔花園一個住宅單位，有人單日進出6次，行蹤可疑，相信單位是用作洗黑錢的營運中心。據悉，單位約500至600呎，三房一廳，2021年中起租用。

主腦匯款到同區找換店 成員提錢回巢

海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯說，海關動員50人執法，當日發現兩名目標人物到訪找換店，其後返回涉案單位，遂拘捕之，在其中一人身上發現300萬元現金，相信剛於找換店提取；另拘捕單位內4名介乎39至56歲的女子，檢獲90萬元現金。同日海關再在北角及大圍拘捕3人，當中一名報稱保險經紀的56歲女子為集團骨幹，負責租用涉案單位；另外兩人為集團成員，懷疑利用個人身分及名下公司開設大量銀行戶口，協助洗黑錢。據悉，有人收取約5000元報酬開設一戶口。

行動中，海關另搜查8間公司、1間找換店，以及北角、小西灣等地9個住宅單位，檢獲多張銀行卡、數鈔機、公司印章及電腦等證物，初步證據顯示找換店無牽涉洗黑錢活動，海關會向店舖索取資料調查。調查亦發現，被捕56歲無業女子常在涉案單位住宿，多次安排不明款項匯到同區找換店，再安排成員到該店提取大額現金，並招攬人開設傀儡戶口，懷疑她為集團主腦，不排除有人將大額現金帶返營運中心處理，再分發至集團其他成員帶到銀行存款，企圖掩飾資金來源。另外，海關相信有人為掩飾可疑資金去向，曾利用名下空殼公司偽造交易文件。

3年7600交易 開57戶口 持10空殼

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指出，集團運作成熟，分工清晰，分別有人負責招募成員開設傀儡戶口、後勤工作及中心營運。楊又指，集團成員在2020至2022年間在17間銀行共開設36個個人戶口及21個公司戶口。另外，被捕人各自亦為10間分別從事進出口、食品、金屬材料及貿易等生意公司的唯一董事，經調查發現公司並無實際業務，為空殼公司。海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍形容犯罪集團「極具組織性」，相信已瓦解集團。

海關又提到，集團不惜工本，租用大型屋苑住宅單位作洗黑錢營運中心，單位保安嚴密、進出需密碼及住戶卡，令執法難度增加；海關將繼續加強與銀行及監管機構溝通，打擊洗黑錢。

上 / 下一篇新聞

內地難驗核酸港人求助 議員憂滯留 擬北上者續排長龍檢測 黃偉綸：政府了解社會關注
內地難驗核酸港人求助 議員憂滯留 擬北上者續排長龍檢測 黃偉綸：政府了解社會關注
公民科內地交流增一日團 教局盼中五生4月赴粵
公民科內地交流增一日團 教局盼中五生4月赴粵
隔離設施研改非抗疫用 竹篙灣研轉過渡房
隔離設施研改非抗疫用 竹篙灣研轉過渡房
3年首迎抵港郵輪 旅發局：年內最少16家重返
3年首迎抵港郵輪 旅發局：年內最少16家重返
西九總裁：料通關振票房 伙「攜程」推預先購票
西九總裁：料通關振票房 伙「攜程」推預先購票
涉兩萬元行賄換學位 主婦遭校長舉報被捕
涉兩萬元行賄換學位 主婦遭校長舉報被捕
醫局高層偷竊案 夫：警誤導招認 控方：以被告知識水平 口供必有過目
醫局高層偷竊案 夫：警誤導招認 控方：以被告知識水平 口供必有過目
留任終院英法官冀護法治 祈顯義認同
留任終院英法官冀護法治 祈顯義認同
代表天然乳品案 Tim Owen再准入境
代表天然乳品案 Tim Owen再准入境
童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意
童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意
涉誘網民賣戶口供洗錢 5人被捕
涉誘網民賣戶口供洗錢 5人被捕
國泰工會今按章工作 「非100％準備勿上班」
國泰工會今按章工作 「非100％準備勿上班」
認理大暴動 一入教導所 兩囚15至18月 官：被人唆擺成受害者 「不要天真以為大時代的呼喚」
認理大暴動 一入教導所 兩囚15至18月 官：被人唆擺成受害者 「不要天真以為大時代的呼喚」
貼紙印律師電話激勵字句 官推論「將被告推到前線」 律師會稱所有調查保密 拒評個案
貼紙印律師電話激勵字句 官推論「將被告推到前線」 律師會稱所有調查保密 拒評個案
暴動罪脫上訴案 陳虹秀等答辯方：記憶模糊 重審不公
暴動罪脫上訴案 陳虹秀等答辯方：記憶模糊 重審不公
緊急救護召喚88%達標 24年新低 消防：第五波疫峰1/4人手缺勤 救護車消毒耗時
緊急救護召喚88%達標 24年新低 消防：第五波疫峰1/4人手缺勤 救護車消毒耗時
消防示範新裝 「發光導引繩」標示火場退路 「淨化呼吸器」降染疫風險
消防示範新裝 「發光導引繩」標示火場退路 「淨化呼吸器」降染疫風險
維港建休憩設施 保護海港條例研鬆綁 甯漢豪：維持港內不填海造地原則
維港建休憩設施 保護海港條例研鬆綁 甯漢豪：維持港內不填海造地原則
青年認狎6歲妹囚27月 庭上揭前科
青年認狎6歲妹囚27月 庭上揭前科
男子姦分居妻罪成 另認施壓促撤控
男子姦分居妻罪成 另認施壓促撤控
大灣區GBA專題：兌換人民幣 部分找換店匯價吸引 銀行電匯或收手續費 櫃員機提款方便
大灣區GBA專題：兌換人民幣 部分找換店匯價吸引 銀行電匯或收手續費 櫃員機提款方便
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】最熟悉政治人物 李家超居首 民研調查：林鄭第二 唐唐陳肇始跌出十大
【Emily】最熟悉政治人物 李家超居首 民研調查：林鄭第二 唐唐陳肇始跌出十大
【Emily】梁美芬立會派曲奇 盼齊為劏房童打氣
【Emily】梁美芬立會派曲奇 盼齊為劏房童打氣
【Emily】兔年打卡位耀維港 添馬公園現「花海」
【Emily】兔年打卡位耀維港 添馬公園現「花海」
【Emily】煮咕嚕蝦球款待傳媒 蔡若蓮拿手菜鯪魚餅
【Emily】煮咕嚕蝦球款待傳媒 蔡若蓮拿手菜鯪魚餅
【Emily】12前政助團年飯 11人已離開政府
【Emily】12前政助團年飯 11人已離開政府
【Emily】駐軍新年賀辭 讚特首「務實擔當」
【Emily】駐軍新年賀辭 讚特首「務實擔當」