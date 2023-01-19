童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意

承認事實指被告陳靄盈（23歲）於2019年修讀幼兒教育高級文憑課程後，在教育局註冊為幼兒工作員及幼兒中心主管，同年10月14日受僱於童樂居。

控方主要依賴涉案時間、童樂居內的一段1分28秒閉路電視片段，指控被告於2021年12月2日虐待一名兩歲男童X；控方沒有傳召證人。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯。

稱事主頑劣 拉扯免傷他人

被告供稱，她在童樂居主要負責照顧1個月至1歲大的孩童，當日因人手不足，才照顧X所屬的群組。被告又稱X表現頑劣，拒絕坐在軟墊上，她才將X「放到軟墊上」，但承認其動作粗魯。其後X鬧情緒時，被告將X拉出軟墊，任他獨自在地上。

被告否認特別針對X，只是其他小孩相對服從指示。不過，控方提出質疑，指被告將X拉出軟墊時，令X的頭撞到牆，雖然牆身貼有保護墊，但X仍感痛楚。被告表示，她沒有嘗試過頭撞保護墊，故不清楚；並解釋為避免X會傷害其他小孩，她一時想不出其他可行方法下，才會將X拉出軟墊。案件押後至2月9日結案陳辭，被告續准保釋。

【案件編號：KCCC 1888/22】