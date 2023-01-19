童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，至今共34名女職員被起訴。一名23歲前女員工涉將一名兩歲男童掟落軟墊上，又拉扯男童致其頭部撞牆，她否認一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，昨在九龍城裁判法院開審。控方在盤問中，質疑被告行為罔顧男童會受傷，被告回應稱當時男童鬧情緒兼不聽指令，她同意「動作粗魯咗少少」，但自己無意傷害男童，她能控制力度及確保男童安全落地。
承認事實指被告陳靄盈（23歲）於2019年修讀幼兒教育高級文憑課程後，在教育局註冊為幼兒工作員及幼兒中心主管，同年10月14日受僱於童樂居。
控方主要依賴涉案時間、童樂居內的一段1分28秒閉路電視片段，指控被告於2021年12月2日虐待一名兩歲男童X；控方沒有傳召證人。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯。
稱事主頑劣 拉扯免傷他人
被告供稱，她在童樂居主要負責照顧1個月至1歲大的孩童，當日因人手不足，才照顧X所屬的群組。被告又稱X表現頑劣，拒絕坐在軟墊上，她才將X「放到軟墊上」，但承認其動作粗魯。其後X鬧情緒時，被告將X拉出軟墊，任他獨自在地上。
被告否認特別針對X，只是其他小孩相對服從指示。不過，控方提出質疑，指被告將X拉出軟墊時，令X的頭撞到牆，雖然牆身貼有保護墊，但X仍感痛楚。被告表示，她沒有嘗試過頭撞保護墊，故不清楚；並解釋為避免X會傷害其他小孩，她一時想不出其他可行方法下，才會將X拉出軟墊。案件押後至2月9日結案陳辭，被告續准保釋。
【案件編號：KCCC 1888/22】
相關字詞﹕九龍城裁判法院 對所管兒童或少年人虐待或忽略罪 香港保護兒童會 童樂居