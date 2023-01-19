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醫局高層偷竊案 夫：警誤導招認 控方：以被告知識水平 口供必有過目

【明報專訊】醫管局總行政經理莊慧敏涉與任骨科醫生的丈夫在超市偷食物一案，昨在九龍城裁判法院續審。男醫生就招認可否呈堂而作供，稱當日警員在保安室點算貨品後，他驚訝有許多貨品原來未經付款，問妻子「我哋買咗呢啲嘢咩」，並以為前往警署能化解誤會。他稱警員誤導他們不用聘請律師，及指示兩人招認「啲嘢偷嚟自己食」。控方質疑以其學術及知識水平，必定有閱讀警員抄寫的口供，男醫生否認看過該份口供。

稱驚訝未付錢 以為到警署化解誤會

被告趙名宇（47歲，圖）及莊慧敏（48歲）否認於去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物，包括帶子刺身、海膽。趙名宇在被捕後曾在錄影警誡供辭稱：「我同太太喺AEON購物，一時貪念無過機，啲嘢偷嚟自己食」，辯方反對招認口供和錄影會面呈堂。

趙昨供稱，當日下午與妻子莊慧敏及女兒在黃埔用膳後，女兒先回家上網課，兩夫婦到AEON購物。兩人用自助購物機付款，其後被超市保安截停及報警處理，被指將未經條碼閱讀器掃描的貨品帶離超市。

稱「合作最簡單」意指認罪

強調唔記得分心致冇嘟機

趙稱，其妻曾問警員有意圖及無意圖犯事的分別，警員稱有意或無意都無分別，沒有付款便將貨品帶離超市就是偷竊。兩人被帶返警署後，趙曾要求找律師及致電女兒，但遭警員勸說：「請律師有排搞，收你8000蚊，一個鐘後到，逐樣問搞到第二朝12點先走得，合作就最簡單。」趙意識到警員說的合作，就是要他認罪。

趙強調自己「唔記得、分咗心搞到啲貨品冇嘟機」。由於他相信警員所說，有意或無意偷竊是無分別，故認為自己「可能真係有偷咗呢個行為」，加上警員說偷竊只是小事一樁，可以罰款了事，不會留有案底。趙稱為盡快處理程序及擔心女兒才招認。

趙又指警員曾說若堅持找律師的後果，「今晚都唔走得，要去『臭格』過夜，嗰度好恐怖，你哋頂唔住㗎」。趙稱他當時不知道什麼是「臭格」，但估計是環境比較惡劣的監房，須與其他被捕者關押在一起，趙因而憂慮留在「臭格」會有危險。

控方質疑趙身為醫生，以其學術背景、社會地位及知識水平，相信他在閱讀過警員抄寫的口供後，才會簽署確實；但趙否認看過該份口供，重申他當時只想趕快完成程序。案件押後至2月2日續審。

【案件編號：KCCC 1147/22】

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