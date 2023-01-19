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涉兩萬元行賄換學位 主婦遭校長舉報被捕

【明報專訊】廉署昨起訴一名家庭主婦，涉嫌以2萬元賄賂軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的校長，企圖為兒子換取小一學位。校長拒絕受賄，校方向廉署舉報揭發事件，明日（20日）提堂。

被告李君萍，45歲，家庭主婦，其英文名字為普通話拼音，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。她已獲廉署批准保釋，明日到東區裁判法院答辯。

被告英文名普通話拼音

教育局去年6月1日及2日公布同年9月小一入學統一派位結果。家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學。軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）於6月6日接獲被告兒子的小一入學申請，他6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。

被告涉嫌於去年7月18日到學校向其校長提供2萬元現金賄款，企圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報，而被告兒子最終未獲該校取錄。廉署感謝校方主動舉報貪污，並提醒家長，為子女辦理入學申請時，必須遵守既定收生規則，切勿以行賄方式換取入學機會。廉署編製了《學校管治與內部監控防貪錦囊》供學校參考，當中包括有關收生的防貪建議。

業界指罕見 倡提醒新教師守規

教育局回應，調查期間已全力提供協助，案件進入司法程序不宜評論。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦形容事件罕見，稱廉署一向有為學校提供指引、辦學團體或學校亦多各自有指引，認為一直以來不論校方或家長都清晰明白不能以賄款換取學校的優待。他稱過往但凡涉及利益，包括家長邀請老師出席學生的生日會，業界都會小心處理，免有瓜田李下之嫌。張又讚揚該校長處理恰當，是業界典範，指近年有較多新教職員入職，認為各校可多在校內會議上提醒同事守規。

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