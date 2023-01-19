西九總裁：料通關振票房 伙「攜程」推預先購票

馮程淑儀稱，M+自去年11月收費，博物館共錄得42萬入場人次；故宮館去年7月起則接待逾71萬名旅客，對入場數字滿意。她指博物館入場費佔博物館收入來源30%至40%，屬重要收入，故已做多方面準備，迎接內地旅客到訪；因應內地客習慣預先購票，管理局亦剛與內地旅遊服務平台「攜程」合作，提供平台予內地旅客預先購票。她預計，即使現已首階段通關，目前從內地訪港的旅客主要以探親為主，相信要「過多一兩個月」才可反映通關後對博物館入場人次的影響，預計屆時可帶來可觀票務收入，同時刺激文創產品及餐廳等消費。

暫未需政府注資 大活動仍要贊助

談及財政問題，她稱因應去年藝術廣場大樓項目由新鴻基地產投得，令西九財政「有唞氣空間」，並帶來長期收入，加上在籌款、贊助及會員人數方面均較預期理想，預計財政上可支撐多一年，財政儲備亦較去年理想，暫未有政府注資的必要；不過，她強調管理局目前無法獨自舉辦大型活動，並以3月的大型流行音樂節為例，該活動費用逾千萬元，幸獲贊助才得以舉行。她期待未來能有更多供文化機構申請的基金，以舉辦更多大型活動，亦盼文體旅局協助宣傳以吸引更多人流。

故宮館9月推三星堆文物展

此外，她稱M+將於年內推出多項展覽及表演藝術節目，包括於6月舉行的「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」回應展及9月舉行的「希克獎2023」特別展覽等；故宮文化博物館則將於4月推出「百樣玲瓏：卡地亞與女性」展及於9月推出三星堆文物展覽等。

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