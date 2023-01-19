3年首迎抵港郵輪 旅發局：年內最少16家重返

50萬機票擬年內贈旅客

「銀靈號」本月5日在新加坡出發，途經蘇梅島、曼谷、胡志明市等地，昨日載着320名來自超過20個國家的旅客抵港，楊潤雄及旅發局主席彭耀佳等到場歡迎。旅客下船後由旅發局安排到西九文化區、中環、山頂纜車等觀光，今日再啟航返回新加坡。

金怡假期營運總監陳曉楠表示，除了疫後首次再有國際客經郵輪落地，亦歷史性再有本港旅客可在港登上郵輪往外國，約10名經其旅行社預訂航程的旅客昨已上船，10天航程人均費用約4萬元。銀靈號已編定2月中及2月底再訪港，載客到菲律賓及越南後再返港，14晚航程收費約5萬元。陳稱昨已收到查詢，累計約10人預訂。

旅發局稱，德國「途易郵輪」旗下「Mein Schiff 5」將於3月初停泊啟德郵輪碼頭，是該碼頭今年內首個航次，該郵輪今年內會泊港4次，預計可帶來5000名「高增值」休閒旅客。根據啟德郵輪碼頭網站船期表，Mein Schiff 5將於3月8日泊港，同日另一郵輪「名勝世界壹號」泊港後會長期駐港至6月底，其所屬公司「名勝世界郵輪」早前公布，該郵輪日後將以香港為母港，3月10日起每周推出從香港出發的2及3晚「公海遊」，下月1日起接受預訂。

啟德營運商料今年客量疫前三成

營運啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮指出，碼頭2019年有19間公司有郵輪停泊，盼今年至少有10間公司重返，估計今年碼頭旅客人次可回復至疫前的約三成，要到2026年才全面恢復，冀當局放寬抵港前快測及口罩令等防疫限制，以便更多旅客來港。

（新冠疫情）