隔離設施研改非抗疫用 竹篙灣研轉過渡房

盧寵茂昨稱，現時竹篙灣社區隔離設施仍在使用，其餘7個社區隔離設施則處於備用狀態。治療設施方面，他指北大嶼山醫院香港感染控制中心仍在使用，而位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院及方艙設施，去年12月移交特區政府營運管理，相關政策局及醫管局已實地視察，為設施安排作合適準備。

河套醫院、方艙 政府傾向交醫管局

河套區應急醫院和方艙設施至今未啟用，據了解，政府傾向交予醫管局作醫療用途。新華社去年5月報道，應急醫院可提供1000張負壓病牀及3間手術室，方艙設有約1萬個牀位。至於社區隔離設施，例如竹篙灣及啟德的設施，據悉政府會研究日後轉為過渡房屋的可能。

陽性連跌12日 11診所恢復夜診

本港單日新冠陽性個案已連跌12日，昨日新公布3793宗，3684宗屬本地個案。公立醫院新呈報56人死亡，初步分析當中36人死因與新冠有關；急症醫院內科病牀整體住用率降至約107%。另外，醫管局昨日宣布因應疫情發展及服務需求，11間普通科門診診所由明日（20日）起恢復部分早前暫停的服務，包括周日及公眾假期和夜間門診。

（新冠疫情）