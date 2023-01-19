港聞

港聞一

公民科內地交流增一日團 教局盼中五生4月赴粵

【明報專訊】取代通識教育的公民與社會發展科，2021/22年度（上學年）起於中四級推行，學生必須赴內地交流，因新冠疫情一直未成行。隨本港與內地通關，教育局長蔡若蓮昨稱公民科內地考察準備就緒，期望廣東省團4月起動，並爭取暑假去廣東省以外的路線。她又稱，相信學校有足夠時間安排，故不設豁免做法，所有學生要符合公民科要求。

廣東以外行程暑假辦 不設豁免

教育局早前公布有21條內地考察團路線，為期2至5天，包括湖南、貴州遵義、廣東韶關等，供學校選取。蔡若蓮昨在傳媒午宴稱，將增加一天團，地點主要在大灣區，認為「一小時生活圈」方便安排，期望廣東省內線團4月起動，優先讓應屆中五級（首屆公民科學生）參與，爭取暑期或以前完成交流。被問到學校會否傾向一天團，蔡若蓮稱不認同，稱公民科內地團由教育局全額資助，是難得的學習機會，目前仍在蒐集學校意向。

續商跨境生家長免配額來港

中學下月1日起全面恢復全日面授課，小學和幼稚園則於下月15日起恢復，屆時逾2萬名跨境生有望回港一同上課。蔡若蓮稱，會盡快公布詳情，爭取跨境生下月在不佔每日過關名額下回港上學，逾7000名跨境中學生可自行乘坐交通工具，2月1日返學；涉及校巴接送等安排的約1.3萬名小學及約900名幼稚園跨境生，安排2月中返校，又指會繼續商討學童「隨行人員」如家長納入免通關配額的做法。對於跨境生屆時可否以快測取代核酸檢測要求，蔡若蓮稱仍需商討，期望各方面逐步有序去做，對此感樂觀。

撤快測否「看疫情及接種率」

現時中小學及幼稚園師生須每日快測並呈陰性結果方能回校，教育局前日（17日）稱有關安排暫維持至下月28日。蔡若蓮昨稱，考慮措施的原則是配合社會大環境，而學校會更嚴格，因不想學校爆發疫情，確保學校染疫風險較街外低。被問是否預料本學期持續措施，她稱視乎最新疫情，如染疫、重症數字減少，接種率理想，或有條件不用再做快測。

另外，2024年起，內地學校可設香港中學文憑試（DSE）考場，有關學校須先獲內地政府確認為港人子弟學校，以及香港教育局確認其正採用本港課程。蔡若蓮稱，接獲兩間港人子弟學校申請文憑試課程認證，若通過內地部門認可、考評局接納申請，料可成為DSE內地試場。

（新冠疫情）

相關字詞﹕考評局 文憑試 大灣區 教育局

上 / 下一篇新聞

內地難驗核酸港人求助 議員憂滯留 擬北上者續排長龍檢測 黃偉綸：政府了解社會關注
內地難驗核酸港人求助 議員憂滯留 擬北上者續排長龍檢測 黃偉綸：政府了解社會關注
隔離設施研改非抗疫用 竹篙灣研轉過渡房
隔離設施研改非抗疫用 竹篙灣研轉過渡房
3年首迎抵港郵輪 旅發局：年內最少16家重返
3年首迎抵港郵輪 旅發局：年內最少16家重返
西九總裁：料通關振票房 伙「攜程」推預先購票
西九總裁：料通關振票房 伙「攜程」推預先購票
涉兩萬元行賄換學位 主婦遭校長舉報被捕
涉兩萬元行賄換學位 主婦遭校長舉報被捕
醫局高層偷竊案 夫：警誤導招認 控方：以被告知識水平 口供必有過目
醫局高層偷竊案 夫：警誤導招認 控方：以被告知識水平 口供必有過目
留任終院英法官冀護法治 祈顯義認同
留任終院英法官冀護法治 祈顯義認同
代表天然乳品案 Tim Owen再准入境
代表天然乳品案 Tim Owen再准入境
童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意
童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意
9人涉洗錢60億 歷來最大宗 租黃埔單位作基地 海關：保安嚴執法更難
9人涉洗錢60億 歷來最大宗 租黃埔單位作基地 海關：保安嚴執法更難
涉誘網民賣戶口供洗錢 5人被捕
涉誘網民賣戶口供洗錢 5人被捕
國泰工會今按章工作 「非100％準備勿上班」
國泰工會今按章工作 「非100％準備勿上班」
認理大暴動 一入教導所 兩囚15至18月 官：被人唆擺成受害者 「不要天真以為大時代的呼喚」
認理大暴動 一入教導所 兩囚15至18月 官：被人唆擺成受害者 「不要天真以為大時代的呼喚」
貼紙印律師電話激勵字句 官推論「將被告推到前線」 律師會稱所有調查保密 拒評個案
貼紙印律師電話激勵字句 官推論「將被告推到前線」 律師會稱所有調查保密 拒評個案
暴動罪脫上訴案 陳虹秀等答辯方：記憶模糊 重審不公
暴動罪脫上訴案 陳虹秀等答辯方：記憶模糊 重審不公
緊急救護召喚88%達標 24年新低 消防：第五波疫峰1/4人手缺勤 救護車消毒耗時
緊急救護召喚88%達標 24年新低 消防：第五波疫峰1/4人手缺勤 救護車消毒耗時
消防示範新裝 「發光導引繩」標示火場退路 「淨化呼吸器」降染疫風險
消防示範新裝 「發光導引繩」標示火場退路 「淨化呼吸器」降染疫風險
維港建休憩設施 保護海港條例研鬆綁 甯漢豪：維持港內不填海造地原則
維港建休憩設施 保護海港條例研鬆綁 甯漢豪：維持港內不填海造地原則
青年認狎6歲妹囚27月 庭上揭前科
青年認狎6歲妹囚27月 庭上揭前科
男子姦分居妻罪成 另認施壓促撤控
男子姦分居妻罪成 另認施壓促撤控
大灣區GBA專題：兌換人民幣 部分找換店匯價吸引 銀行電匯或收手續費 櫃員機提款方便
大灣區GBA專題：兌換人民幣 部分找換店匯價吸引 銀行電匯或收手續費 櫃員機提款方便
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】最熟悉政治人物 李家超居首 民研調查：林鄭第二 唐唐陳肇始跌出十大
【Emily】最熟悉政治人物 李家超居首 民研調查：林鄭第二 唐唐陳肇始跌出十大
【Emily】梁美芬立會派曲奇 盼齊為劏房童打氣
【Emily】梁美芬立會派曲奇 盼齊為劏房童打氣
【Emily】兔年打卡位耀維港 添馬公園現「花海」
【Emily】兔年打卡位耀維港 添馬公園現「花海」
【Emily】煮咕嚕蝦球款待傳媒 蔡若蓮拿手菜鯪魚餅
【Emily】煮咕嚕蝦球款待傳媒 蔡若蓮拿手菜鯪魚餅
【Emily】12前政助團年飯 11人已離開政府
【Emily】12前政助團年飯 11人已離開政府
【Emily】駐軍新年賀辭 讚特首「務實擔當」
【Emily】駐軍新年賀辭 讚特首「務實擔當」