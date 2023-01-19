公民科內地交流增一日團 教局盼中五生4月赴粵

廣東以外行程暑假辦 不設豁免

教育局早前公布有21條內地考察團路線，為期2至5天，包括湖南、貴州遵義、廣東韶關等，供學校選取。蔡若蓮昨在傳媒午宴稱，將增加一天團，地點主要在大灣區，認為「一小時生活圈」方便安排，期望廣東省內線團4月起動，優先讓應屆中五級（首屆公民科學生）參與，爭取暑期或以前完成交流。被問到學校會否傾向一天團，蔡若蓮稱不認同，稱公民科內地團由教育局全額資助，是難得的學習機會，目前仍在蒐集學校意向。

續商跨境生家長免配額來港

中學下月1日起全面恢復全日面授課，小學和幼稚園則於下月15日起恢復，屆時逾2萬名跨境生有望回港一同上課。蔡若蓮稱，會盡快公布詳情，爭取跨境生下月在不佔每日過關名額下回港上學，逾7000名跨境中學生可自行乘坐交通工具，2月1日返學；涉及校巴接送等安排的約1.3萬名小學及約900名幼稚園跨境生，安排2月中返校，又指會繼續商討學童「隨行人員」如家長納入免通關配額的做法。對於跨境生屆時可否以快測取代核酸檢測要求，蔡若蓮稱仍需商討，期望各方面逐步有序去做，對此感樂觀。

撤快測否「看疫情及接種率」

現時中小學及幼稚園師生須每日快測並呈陰性結果方能回校，教育局前日（17日）稱有關安排暫維持至下月28日。蔡若蓮昨稱，考慮措施的原則是配合社會大環境，而學校會更嚴格，因不想學校爆發疫情，確保學校染疫風險較街外低。被問是否預料本學期持續措施，她稱視乎最新疫情，如染疫、重症數字減少，接種率理想，或有條件不用再做快測。

另外，2024年起，內地學校可設香港中學文憑試（DSE）考場，有關學校須先獲內地政府確認為港人子弟學校，以及香港教育局確認其正採用本港課程。蔡若蓮稱，接獲兩間港人子弟學校申請文憑試課程認證，若通過內地部門認可、考評局接納申請，料可成為DSE內地試場。

（新冠疫情）