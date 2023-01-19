內地難驗核酸港人求助 議員憂滯留 擬北上者續排長龍檢測 黃偉綸：政府了解社會關注

黃偉綸昨日帶領官員與立法會議員交流，民建聯李世榮表示，會上反映有市民在內地尋找核酸檢測服務有困難，內地不少檢測站已撤走，亦擔心農曆新年期間內地檢測站未必提供服務。民建聯梁熙亦稱，收到不少市民求助，指在內地找不到核酸檢測服務，農曆新年前夕不少醫院已暫停核酸檢測服務，建議政府考慮由內地回港可用快測代替核酸檢測，避免內地居民來不到香港，或香港市民滯留內地。

3歲內今起過關毋須核酸

另外，港府昨稱與內地溝通後，3歲及以下幼童今起從香港入境內地，毋須持48小時內核酸檢測陰性證明。港府指出，從內地或其他任何地區來港的幼童，政府自去年6月起一直對3歲以下幼童豁免檢測要求，因此今日起3歲及以下幼童無論從內地來港抑或返內地，均毋須持48小時核酸陰性證明。

特首李家超表示，會繼續與相關單位緊密聯繫，協調及理順通關安排，「以提高市民來往兩地的便利」，又說目標在今年內取消所有防疫限制，帶領香港邁向全面復常。

不少港人計劃農曆新年北上，近日多間社區檢測中心大排長龍。檢測承辦商、相達生物科技創辦人招彥燾昨在港台《千禧年代》表示，近期多了市民在無預約下直接到檢測中心排隊，加上有市民在檢測過程一直查詢過關要求，令檢測時間更長。他說已預約者需排隊15至30分鐘，無預約者則需排隊1至2小時。

承辦商指無預約排隊者增 政府稱名額充裕籲先預約

政府昨午表示，各區80多間社區檢測中心及檢測站在農曆新年期間如常運作，服務時間不變，「強烈呼籲」需自費核酸檢測的人先在網上預約檢測時段，減省輪候時間，又稱預約名額仍非常充裕，截至昨午12時，未來3日每天平均仍有逾9萬個預約名額，當中逾八成檢測中心或檢測站尚有今日（19日）的預約名額。網上預約系統昨晚則顯示，部分中心或檢測站今日額滿，例如中環愛丁堡廣場、大角嘴櫸樹街。

梁子超：快測取代風險不大

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，核酸檢測要求是為防止大量跨境患者來港求醫，但內地疫情現已由高峰回落，本港陽性個案近期亦持續下跌，加上本港與內地很多人已感染，通關亦設配額，相信若以快測取代核酸檢測，風險不大。他認為現已可取消檢測要求，以方便旅客，但若較穩妥，可先改為快測。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676