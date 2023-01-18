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2023年1月18日星期三
港聞二
消息：最快過年後撤隔離令 3月除罩 暫託中心料最遲下月全關 專家倡保留指定診所
4月辦大型採購展 亞博稱「十館全開」
李家超：盼最遲明年完成23條立法
指有假新聞危害國家安全 有人用媒體做政治目的
社聯：七成八失業者 半年內覓新工
保會成立守護兒童學院 統籌培訓 總幹事：童樂居完成重整「只是開始」 長遠冀支援業界
營運改善 社署：監察期禁競投新服務
被指遭港府利用 祈顯義批政治表態短視 法官不應退場
初選案2·6開審 林景楠擬改認罪 47被告 減至16人不認罪
律政司上訴 暴動案13人脫罪重審 控方：陳虹秀嗌咪便利唆使暴動
查冊案蔡玉玲准終極上訴 冀釐清法律助傳媒報道
聽障青年涉襲警案 辯方質疑重審檢控逾期 官：條例僅指首次提告
巴籍羈押者不滿智慧監獄全天候監控 覆核駁回
去年2300人被拒入境 人數增佔比跌 Tim Owen准再入境否 區嘉宏不評論
累計發760萬張 疫情礙換身分證 擬再延申請期限
北區擬建9000伙公營屋 粉嶺上水兩項目 容納2.3萬人
高鐵復運第3天售票量增 張欣宇盼取消配額限制
盜用親戚物業財仔申樓按 主婦認罪囚9年
海關總關員認伙母騙房津16萬 母獲撤控
寶馬轉燈無開車 司機涉酒駕被捕
大灣區GBA新聞：多地復辦花市 灣區迎春多選擇 規模遜疫前 穗設花市巴士專線
大灣區GBA新聞：霍英東家族伙國企 合作建南沙雙創園
尊子漫畫
【Emily】鄭志剛任盛事委員會主席 IG曬同Blackpink合照
【Emily】陳茂波出席世界經濟論壇 晤泰國沙特財長
【Emily】立會18委員會選主席 多人連任 得4個換人
【Emily】自細想從政 無引路人 何敬康：直至遇到葉劉
【Emily】花墟附近封路人潮管制 違泊會拖車
【Emily】《警聲》50周年 再訪創刊封面人物
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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