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大灣區GBA新聞：霍英東家族伙國企 合作建南沙雙創園

【明報專訊】廣東省政府駐澳門全資企業南粵集團早前宣布，與霍英東家族旗下的廣州南沙開發建設簽訂戰略合作協議，利用各自資源優勢，共同推動廣州南沙雙創園項目。雙方將導入港澳優勢產業，引入港澳中小企在項目區域投資創業，吸引港澳人才在區域內創業就業及生活。

消息：霍家出地 南粵集團開發運營

霍家於南沙的投資主要集中南沙灣，今次沒有披露與南粵集團合作細節，知情人士透露，南沙雙創園項目可能選址南沙客運港附近，合作模式可能是霍家出地，南粵集團開發運營。

霍英東集團副總裁霍啟文早前稱，希望以南沙客運港口岸為支點，打造粵港澳創新創業試驗園，通過合作體制和管理機制的創新，建立「類香港」的國際營商環境和生活環境。

南沙灣目前建有資訊科技園、南沙客運港、香港科技大學霍英東研究院等30多個粵港澳合作項目。其中南沙客運港坐船1小時可到達香港，該區域還建成了亞洲規模最大的國際郵輪母港綜合體。

霍震寰：以雙創園作契機推動發展

集團行政總裁兼廣州南沙開發建設董事長霍震寰稱，非常重視與南粵集團合作，希望雙方共同把握《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》的重大歷史機遇，以雙創園項目為契機，加快推進項目建設，全面深化各領域合作。

資料顯示，南粵集團是廣東省政府駐澳門全資企業，註冊地址位於廣州，經營總部設在澳門，前身為1981年成立於澳門的南粵公司，2009年3月，廣東省整合省屬駐澳企業，重組成立南粵集團。近年南粵集團承建包括澳門大學橫琴新校區、青茂口岸、橫琴南粵中醫藥產業園等粵澳重點合作項目。

相關字詞﹕國企 霍英東家族 南沙 大灣區

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