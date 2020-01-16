大灣區GBA新聞：多地復辦花市 灣區迎春多選擇 規模遜疫前 穗設花市巴士專線

明報記者 林迎

新冠疫情於2019年底爆發，2020年廣東省多地取消迎春花市，當年廣州依傳統在年廿七（1月21日）開市，於除夕傍晚提前結束，向商戶退還50%至100%租金賠償。2021年、2022年亦是低谷，花市分散在各街道設年花銷售點；廣州、佛山等多地只能舉行「線上花市」，協助花農改以電商經營。

今年大灣區多地終於相繼宣布復辦花市，雖然規模仍未恢復到疫情前，例如廣州西湖路中心花市取消過往「十字型」4邊各200米的規模，改為西湖路、北京路兩段各200米；但像位於廣州體育中心的天河區花市、永慶坊的荔灣區水上花市等則如常於1月19日（年廿八）至1月21日（除夕）舉辦，去年11月疫情肆虐的海珠區則稱「分散為主，集中為輔」，繼續控制規模、設置街道售賣點。

深圳續「1+9+N」模式 當局鼓勵線上購花

為方便民眾前往花市，廣州巴士集團將安排17條專線，其中11條「迎春花市」路線專門接載市民到各區花市地點，例如越秀花市線、荔灣花市線等；另外6條賞花購花「如約專線」，則分別連接永慶坊水上花市、白雲區迎春花市、廣州花卉市場、蘿崗香雪公園、廣州花卉博覽園、荔灣區文化公園水上花市等大型購花點及賞花景區。賞花購花專線可使用手機在「廣州如約巴士」公眾號查看班次及購票。

深圳則宣布如往年一樣採用「1+9+N」模式，當中位於深南大道至福華路段的福田主會場共設92個檔口，其他地區則設9個分會場共逾2700個檔口，再加300多個購花點。深圳市城管和綜合執法局運行維護監管處副處長邵志芳表示，花市統一舉行時間是1月15日到1月21日，但各區可以自行提前或推後，最遲至2月5日元宵節。她又表示，主會場今年佈置範圍比去年擴大，但為降低聚集風險，仍鼓勵市民線上購花，「我們今年還拓展了線上購花的平台。餓了麼、朴樸、叮咚、美團等平台都開設了網上花市，市民可以通過線上購花，進行無接觸的配送」。

東莞厚街花市設車尾箱集市區

佛山因疫情停開3年的通濟橋花市將重新開放，市民可沿續過往「行通濟冇閉翳」的傳統。東莞多個鎮街亦已宣布花市重開，最早的大朗在1月6日已經開市，至除夕結束。厚街花市還特別設有車尾箱集市區，提供咖啡奶茶、美食、玩具、新年禮品等。另外，中山的沙崗墟花市場地和商戶較以往減少三分之一，有競投商戶表示租金比往年便宜。