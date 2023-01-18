海關總關員認伙母騙房津16萬 母獲撤控

案情透露，案發時被告彭子康（45歲）為高級關員，2019年2月晉升總關員，並與母親鄧玉芳（68歲）共同擁有一個元朗物業。2017年1月被告向庫務署申請自置居所資助計劃（下稱計劃）下的房屋津貼，根據計劃，合資格公務員可每月獲發津貼以償還物業按揭貸款，為期最長120個月，申請者須住在有關物業，不得出租分租。

按揭年結單通訊地址不符揭發

庫務署批准彭的申請，2017年6月起每月發放津貼約3900元；2020年10月發現彭按揭戶口年度結單上的通訊地址並非上述地址，懷疑他違反入住規定。彭其後向庫務署聲稱遵守相關入住規定，並提供水費及電費單，但單據登記人為另一人。他訛稱對方為一名曾入住該物業的遠房親戚，其後已遷出，並附上將水電帳戶轉為他名字的申請文件。

廉署接獲庫務署轉介並展開調查，發現彭母2016年8月至2021年2月將單位出租給不同租客，彭則居於另一個物業。彭曾指示鄧玉芳要求該租客更改單位水電帳戶的註冊用戶，以應付庫務署調查。

【案件編號：TMCC 1733/22】