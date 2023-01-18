高鐵復運第3天售票量增 張欣宇盼取消配額限制

每日售票量增至兩萬張

運輸及物流局昨午於facebook發帖文，表示局方與港鐵和內地單位檢視過首兩天口岸運作和車票銷售後，昨一致同意調升每日售票量；局長林世雄稱，農曆新年前高鐵車票需求甚殷，很高興能再調整車票發售量。

復運首兩天未用盡配額 出入境港人為主

據入境處數字，高鐵西九龍站復運後首兩天，平均出境及入境總人次分別為3671及4471，兩天均未用盡當天的北上南下各5000的配額。首兩天出入境人數均以香港居民為主，以周一為例，港人佔出境及入境總數分別為76%及67%、內地人則分別佔21%及26%。

田北辰：過年後政府研班次不停3站

田北辰滿意政府最新安排，認為有兌現再加配額的承諾。他在高鐵重開首日曾批評西九龍站至廣州東站需時逾1.5小時「不符合高鐵定義」，他昨稱，據他了解，政府會考慮班次不停福田、深圳北、東莞南，但要待農曆新年後；他又指，不少內地人以往經深圳灣來港轉乘國際航班，現改經廣州東站乘高鐵來港，將是相關路線日後重要客源。

張欣宇回覆本報查詢時認為，政府再增高鐵配額，有助紓緩供應緊張，但認為長遠應取消配額。他關注不少港人回鄉過年，回港需持48小時內核酸檢測陰性報告，而內地檢測站新年期間未必有服務，建議當局改為要求入境者只需提供快速抗原測試陰性結果照片，即可來往兩地。