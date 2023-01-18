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高鐵復運第3天售票量增 張欣宇盼取消配額限制

【明報專訊】高鐵香港段復運至昨日第3天，每日可供發售的車票一再「加碼」。政府繼前日宣布將每日雙向車票由1萬張加至1.4萬張後，昨再宣布增至2萬張，今起生效。消息公布後，車票供應即時增加，較受歡迎的往廣州南站及東站車票昨傍晚6時西九龍站現場顯示餘票分別為0張及1張，晚上8時已分別增至718張及758張。在中國鐵路12306票務平台，往廣州兩站今日至年三十晚（21日）班次原絕大部分售罄，至昨晚8時全部二等座、一等座部分班次均有餘票。實政圓桌立法會議員田北辰及香港新方向張欣宇均滿意政府最新安排，張期望政府長遠取消高鐵配額限制。

每日售票量增至兩萬張

運輸及物流局昨午於facebook發帖文，表示局方與港鐵和內地單位檢視過首兩天口岸運作和車票銷售後，昨一致同意調升每日售票量；局長林世雄稱，農曆新年前高鐵車票需求甚殷，很高興能再調整車票發售量。

復運首兩天未用盡配額 出入境港人為主

據入境處數字，高鐵西九龍站復運後首兩天，平均出境及入境總人次分別為3671及4471，兩天均未用盡當天的北上南下各5000的配額。首兩天出入境人數均以香港居民為主，以周一為例，港人佔出境及入境總數分別為76%及67%、內地人則分別佔21%及26%。

田北辰：過年後政府研班次不停3站

田北辰滿意政府最新安排，認為有兌現再加配額的承諾。他在高鐵重開首日曾批評西九龍站至廣州東站需時逾1.5小時「不符合高鐵定義」，他昨稱，據他了解，政府會考慮班次不停福田、深圳北、東莞南，但要待農曆新年後；他又指，不少內地人以往經深圳灣來港轉乘國際航班，現改經廣州東站乘高鐵來港，將是相關路線日後重要客源。

張欣宇回覆本報查詢時認為，政府再增高鐵配額，有助紓緩供應緊張，但認為長遠應取消配額。他關注不少港人回鄉過年，回港需持48小時內核酸檢測陰性報告，而內地檢測站新年期間未必有服務，建議當局改為要求入境者只需提供快速抗原測試陰性結果照片，即可來往兩地。

相關字詞﹕運輸及物流局 高鐵香港段

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