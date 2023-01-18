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北區擬建9000伙公營屋 粉嶺上水兩項目 容納2.3萬人

【明報專訊】本港對公營房屋需求殷切，房屋署擬於北區的粉嶺芬園及上水清曉路興建公營房屋，其中前者用地主要位於芬園警察駕駛及交通訓練中心，預計將興建8座住宅大樓；後者則位於清曉路，擬興建1座住宅大樓，兩者合共提供近9000個單位，容納2.3萬人。

粉嶺50層高住宅大樓 毗鄰警察宿舍

房屋署向區議會提交文件表示，擬於粉嶺芬園興建8座45至50層高的住宅大樓，以及一座約9層高的停車場及公共交通總站。該用地現時主要為芬園警察駕駛及交通訓練中心，其東面毗鄰芬園初級警務人員已婚宿舍，南面為另一擬建私人住宅發展用地，西面連接馬會道及靈山路，北面則面向靈山村。

房署料粉嶺項目2032年落成

房署表示，項目擬以7倍（包括住用及非住用）的總地積比率發展，提供8300個單位，容納約22,410人，土拓署將展開相關工地平整與基礎設施工程，預計於2027年度完成，整個項目則預計於2031/32年度落成。

房署亦同時向區議會提交文件，擬於上水清曉路興建公營房屋，並以最高總地積6.6倍比率發展。房署指，該地盤總面積約0.43公頃，擬興建一座住宅大樓，提供620個單位，容納約1750人，並提供長者設施。房署稱，項目的建築工程預計於2024年起展開，並於2028/29 年度落成。

粉嶺項目前身警訓用地 擬缸瓦甫重置

翻查去年6月立法會保安事務委員會文件，保安局稱計劃在缸瓦甫重置警察訓練設施，並釋放3幅位於北區的警察訓練設施用地，其中包括粉嶺芬園的警察駕駛及交通訓練中心和槍械訓練設施用地。保安局表示，擬於缸瓦甫的19公頃政府土地，重置位於粉嶺芬園的警察駕駛及交通訓練中心和槍械訓練設施，以及位於古洞北新發展區範圍內的馬草壟練靶場、羅湖練靶場及直升機坪等，整項擬議工程費用約為29.8億元。

相關字詞﹕粉嶺 公營房屋

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