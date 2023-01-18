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去年2300人被拒入境 人數增佔比跌 Tim Owen准再入境否 區嘉宏不評論

【明報專訊】入境處昨日公布本港去年總出入境人次約530萬，按年升約1.7倍（見表）。去年有逾2300人被拒入境，佔整體入境訪客約0.4%；前年則有1187人被拒入境，佔整體入境訪客1.3%。助理處長蔡志遠稱，一般是基於入境者來港目的成疑，或持虛假和偽造證件而拒絕入境，處方在審核過程中，按照入境政策和現行法例執行相關工作，以維護國家安全及維持本港繁榮穩定。英國御用大律師Tim Owen原定今年5月來港應付另一宗審訊，被問及會否批出相關簽證，處長區嘉宏稱不評論個別個案。

入境處昨舉行年度總結記者會。被控國安法串謀勾結外國勢力等罪的壹傳媒創辦人黎智英，其英國御用大律師Tim Owen的工作簽證延期申請，早前被入境處以等候人大釋法結果為由拒絕，他早前已離港。他原定今年5月來港應付另一宗審訊，被問及會否批出簽證，入境處長區嘉宏重申按照入境政策和現行法例審核，又稱在釋法或修改法律後，處方若有須釐清之處，將尋求律政司意見，重申每宗個案有個別考慮因素。

拒日攝影師入境關國安否 區不評論

曾記錄反修例運動的日本攝影師幾石倫子去年底訪港時被入境處拒絕入境，被問及處方是否基於國安法拒絕她入境，區嘉宏說不評論個案，強調根據現行法例和政策處理每宗入境個案，而每宗個案均有獨特之處，考慮所有因素後決定。

下階段通關重開落馬洲管制站

本月初香港與內地首階段通關，處方稱過去9日「北行」約20.7萬人次，其中八成是港人；「南行」則約14萬人，其中兩成為內地人，而現時約60萬人次經網上預約系統登記，運作大致順暢有序。助理處長蔡志遠稱，在疫情期間約2000名人員被調配至其他地區做防疫工作，去年底起陸續調回原本管制站。他說通關首周曾多次與內地當局檢討，下階段可恢復包括落馬洲在內未開的管制站，「好消息」將由保安局長、政務司長及通關協調事務組帶給市民。他說羅湖管制站在內地有設施老化和維修問題，暫未有明確恢復出入境服務安排的日子。

處方又表示，疫情時調動逾4000人次參與抗疫工作，包括將近1200名滯留日本鑽石公主號及武漢的港人帶回本港，以及參與封區和個案追蹤辦公室工作；抽調約1100人加入保安局抗疫特遣隊，以及負責營運青衣、新田及洪水橋3個社區隔離設施。

兩高層收恒大禮品未申報 查無違規

區嘉宏在疫情期間先後被揭發出席恒大飯局及港區人大代表洪為民生日派對，涉違限聚令，被問到會否道歉及如何回應坊間指事件打擊部門威信，區說較早前已回應，沒有補充，事情已告一段落。副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇前年承認曾接受恒大執董黃賢貴的中秋禮物籃，兩人並無申報。區透露已完成內部調查，無違規情况。同場的郭俊峯稱早前已就事件回應，沒有補充。

東南亞求職騙案 4港人未返仍跟進

去年多名港人疑陷求職騙案在東南亞國家遭禁錮，處方表示去年接獲46宗求助，42人已確認安全，當中32人已安全回港，另10人毋須進一步協助；餘下兩人身處柬埔寨及兩人身處緬甸，專責小組仍在跟進。處方正開發「1868」新系統及分階段引入應用程式WhatsApp及微信專線，以加強「協助在外香港居民小組」的溝通渠道。

上月28日起接受申請的「高端人才通行證計劃」，處方稱截至前日收到逾6200宗申請，已處理逾75%，當中逾90%獲批。

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