港聞

港聞二

巴籍羈押者不滿智慧監獄全天候監控 覆核駁回

【明報專訊】在政府稱為「智慧監獄」的大潭峽懲教所，35歲巴基斯坦籍羈押者不滿獄中須接受驗尿測試、佩戴「智慧手帶」和接受大範圍的閉路電視監控，早前申請司法覆核，要求即時獲釋。案件昨開庭處理，高院法官高浩文即日駁回司法覆核許可，稍後頒判辭。本案為首宗針對「智慧監獄」的司法覆核，社協建議當局交代羈押措施的細節，以釋公眾疑慮。

申請人Akram Muhammad為免遣返聲請人，由青山灣入境事務中心（CIC）送往大潭峽，至今羈押近兩年；答辯人為入境處長及保安局長。代表申請方的大律師譚俊傑指出，大潭峽和CIC對羈押者管理方式不同，構成差別待遇，例如大潭峽會使用智慧手帶、探監對話錄音、截查羈押者信件，並在洗手間設閉路電視鏡頭等，CIC則沒有上述措施。

羈押者：屬移民非罪犯

大潭峽待遇無異囚犯

申請方又稱，按聯合國「任意拘留問題工作組」審議，移民不應該被視為罪犯，但申請人在大潭峽的待遇「無異於囚犯」，要求法庭頒令申請人不受《監獄條例》規管。此外，申請人有處理贓物和搶劫的案底，申請方形容並非最嚴重罪行，冀法庭頒令他獲釋。

懲教所：智慧手帶非強制

羈押者自願佩戴

代表答辯方的大狀陸栩然反駁，大潭峽羈押者沒有被視作囚犯，根據保安局助理秘書長（檢討）梁立恒的誓章，大潭峽和CIC的待遇有異，源於大潭峽羈押者全部有定罪紀錄，具治安風險。答辯方又稱， 《入境（羈留地點）令》賦權政府對羈押者待遇「作出必要的變通」，管理人員可靈活處理。針對大潭峽的待遇，答辯方稱智慧手帶非強制規定，羈押者只會自願佩戴手帶。

社協：不戴被警告 促審視管理

曾探訪申請人的社協幹事蔡耀昌稱，據他了解，大潭峽羈押者一般被要求戴智慧手帶，否則會被警告或接受紀律聆訊，實情和政府的版本有出入。蔡認為，當局應該審視針對羈留者的管理方式，以符合國際人權標準。

【案件編號：HCAL 1329/22】

相關字詞﹕司法覆核 免遣返聲請 大潭峽懲教所 智慧監獄

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