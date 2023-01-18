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聽障青年涉襲警案 辯方質疑重審檢控逾期 官：條例僅指首次提告

【明報專訊】現年22歲的聽障男生被控在2019年9月遊行，搶去高級警司的胡椒噴霧及導致他受傷，男生被裁定襲警罪成判入更生中心。他前年在高等法院上訴得直，案件發還重審，辯方早前認為控方重提檢控超出《裁判官條例》列明時限，故法庭毋須受理。裁判官昨於東區裁判法院表示，條例僅指首次就罪行提告，而香港亦無規定重審時限的相關條文，因此法庭有司法管轄權處理本案，駁回辯方申請。案件押後至2月17日再訊，辯方透露被告或提出司法覆核。

被告羅鎮傑被控於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。裁判官王證瑜拒應辯方要求頒下書面裁決理由，認為謄寫員即時以文字記錄庭上聆訊內容，並展示於電腦屏幕上，以及提供謄本，已能確保被告明白裁決理由。

辯方較早時陳辭稱，《裁判官條例》第26條列明針對簡易程序罪行案件，控方須於「其所涉事項」6個月內提出檢控。王官表示，條例所指的必定是於罪行發生的6個月內首次提告，本案首次提訊為2020年3月7日，因此符合6個月期限內檢控。

王官續指出，辯方引用的英國案例規定重審時限為兩個月內，但辯方亦同意香港沒有就重審時限而訂立相關條文。基於上述兩項原因，王官裁定法庭有司法管轄權處理本案的重審。

或申覆核 辯方申押後16周訊

官不欲拖延 僅批4周

辯方隨即申請將本案押後16個星期，以待索取指示，以及有可能提出司法覆核。王官考慮到被告未提司法覆核，以及辯方要求的時間較長，最終決定押後4周再訊。王官明言不欲案件延誤，除非辯方有其他申請。

【案件編號：ESCC 2106/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 重審 聽障青年 襲擊 反修例事件

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