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查冊案蔡玉玲准終極上訴 冀釐清法律助傳媒報道

【明報專訊】香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲製作關於7．21元朗襲擊事件的專題報道時，用車牌查冊，前年被裁定兩項明知而作出在要項上虛假的陳述罪成，判罰6000元；她不服定罪，早前向高等法院提出上訴但遭駁回。她昨日在終審法院申請上訴許可。終院法官同意蔡玉玲一方所爭議的議題，可能涉及實質嚴重不公的情况，因此決定批出終極上訴許可，擇日頒下書面理由，聆訊將於5月3日開始。

蔡玉玲在法院外向傳媒表示，對於上訴許可獲批與否，皆抱着平常心面對，案件由裁判法院上訴至終院，她盡自己能力做應該做的事，這幾年來她學習不去考慮勝算和敗訴的可能，認為「公道自在人心」。蔡玉玲希望嘗試以法律途徑釐清爭議，法律上的澄清或會有助新聞業界日後以車牌查冊，或做調查報道。

上訴方爭議：

新聞調查是否「有關交通事宜」

案件由終審法院常任法官霍兆剛、李義、林文瀚處理。申請人蔡玉玲一方爭議申請查冊目的是否屬於「要項」、相關陳述是否「虛假」，以及她是否知悉所牽涉的規限。

申請方提出兩項法律議題，首項為若申請目的與「有關交通及運輸的事宜」無關，運輸署長是否有權拒絕發出車輛證明書；第二項議題是，如運輸署長有上述權力，應如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，特別是申請人就牽涉在道路上使用車輛而做新聞調查，是否包括在內。

律政司：條文清晰 有權拒予資料

律政司一方回應稱，條文提到運輸署長「須」提供資料，但若申請目的與交通及運輸事宜無關，署長有權拒絕給予資料，條文清晰列明，並無合理可供爭辯之處；另外，下級法院已裁定蔡玉玲查冊目的並非與交通事宜有關，因此上訴申請方爭議用作新聞調查目的不屬法律議題，而且蔡玉玲亦被裁定明知作出虛假陳述，證據確鑿，原審裁決沒偏離法律。

終院法官聽罷陳辭，認同申請方指本案可能涉及實質嚴重不公，遂向蔡批出上訴許可。

蔡玉玲早前向高院申請終院上訴許可證明書，法官李運騰認為首項法律議題有重大爭議，條文詮釋不簡單，因此批出證明書，但拒批次項議題修訂。

【案件編號：FAMC 54/22】

相關字詞﹕查車牌 鏗鏘集 蔡玉玲 721事件 反修例事件

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