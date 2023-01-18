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律政司上訴 暴動案13人脫罪重審 控方：陳虹秀嗌咪便利唆使暴動

【明報專訊】律政司以案件呈述方式，就兩宗反修例暴動案上訴，涉及被裁定表證不成立的「陣地社工」陳虹秀及另外12名獲判無罪的被告，兩案昨於上訴庭開庭聆訊。律政司稱雖然原審法官裁決時未發生「赴湯杜火」終極上訴案，但此終極上訴僅「正確理解」暴動定義，陳虹秀仍透過「嗌咪」便利及唆使暴動發生，應發還案件重審。聆訊今續。

律政司：最低應裁表證成立

律政司由署理助理刑事檢控專員（特別職務）張卓勤代表；13名答辯人只有2019年8．31灣仔暴動案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及陳虹秀4人出席，由資深大律師潘熙、大律師馬維騉、石書銘、藍凱欣等代表；另9人已離港，法庭早前發出拘捕令，並邀請「法庭之友」資深大律師黃佩琪協助。

兩宗案件的原審均是已離任的法官沈小民。針對8．31暴動案的上訴理據，律政司引述陳虹秀一方指本案審結後才有「赴湯杜火」裁決，法庭「未必有權全面考慮」。律政司認為上述陳述錯誤，因終院裁決應是「正確理解」暴動定義，各被告的行為仍促進暴動，故沈官的裁決有錯，「最低限度」應裁定陳表證成立。

兩案原審官沈小民已離任

庭上又播放案發片段，陳虹秀向警方防線「嗌咪」，促請警方「唔好開槍！唔好開布袋彈槍！」律政司一方主張上述行為是唆使、協助暴動者。

律政司另一理據是原審的裁決不合常理。代表鍾嘉能的大律師馬維騉指出，鍾僅身穿黑衣，故沈官認為未能推論鍾必然參與或鼓勵暴動，其裁斷「合情合理」。

另一宗上訴是2019年十．一國慶串謀暴動案，5名答辯人皆缺席。律政司認為沈官錯誤地基於控方沒傳召專家證明WhatsApp對話屬實，拒接納對話呈堂，是脫罪關鍵；冀法庭考慮經「赴湯杜火」案正確解讀暴動定義，串謀暴動者可能支持他人參與暴動亦足以定罪。

「法庭之友」黃佩琪則認為警方透過法證軟件擷取WhatsApp等社交媒體對話，似乎需專家解釋誰收發，證明對話可信。

9人離港 上訴文件不能送達

律政司促酌情續訊

庭上另討論如何處理9名缺席者的案件，圍繞條例訂明上訴方須將上訴文件「送達」答辯方的問題。律政司一方認為法庭可考慮沒有對答辯人造成不公或損害下，酌情繼續聆訊；黃佩琪指出案例顯示法庭應考慮上訴方有否「盡合理要求」送出文件，若答辯人有意「逃避聆訊」，仍可視上訴方已送達文件。

【案件編號：CACC 277、278/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕陳虹秀 律政司 案件呈述 暴動罪 國慶日 灣仔 831事件 反修例事件

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