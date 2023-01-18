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初選案2·6開審 林景楠擬改認罪 47被告 減至16人不認罪

【明報專訊】47人因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，其中30人擬認罪，17人擬不認罪。3名國安法指定法官昨就擬不認罪的被告進行預審。庭上透露，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠擬改為認罪，並可能錄取證人供辭；控方透露，聆訊將有3名被告作供，惟庭上無提及姓名。案件押後2月6日開審。

林或錄口供 另3被告將作供

案件由高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡審理，其中李運騰取代了原定主審法官陳嘉信。早前庭上透露，陳嘉信因身體理由而退出審訊。

律政司副刑事檢控專員周天行表示，原本擬不認罪的被告林景楠欲認罪。隨即犯人欄內被告群中有人輕輕發出「嘩」聲。林景楠的代表大律師沈仲平稱，林可能錄取證人供辭，是否出庭作供則未決定。法官指出，林將與同案一眾擬認罪的被告，於案件開審首天答辯，並批准林以原有條件繼續保釋。

周天行又表示，如果控方草擬的承認事實能取得辯方同意，審訊期間只需傳召5至6名控方證人，包括社交媒體的專家證人，並不具名指出有3名被告會以「從犯證人」（accomplice witness）身分作供。

何桂藍稱證據不足申釋放

何桂藍的代表大律師Trevor Beel表示，本案證據不足，或會依據《刑事訴訟程序條例》第16條「被控人被交付審訊後未經聆訊的釋放」，申請釋放何。法官回應稱，待辯方向法庭呈交相關書面申請後，於開審首日處理。

官：法庭有投影 拒批用電子設備

另外，有3名被告透過代表律師，申請在審訊期間使用平板電腦或手提電話等電子設備的許可，以便查閱呈堂文件。惟法官表示，法庭已有熒幕投影器材，質疑使用個人電子設備的需要，押後處理申請。

現時擬不認罪的16人為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法．35+初選案）

相關字詞﹕高等法院 林景楠 民主派初選案 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法

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