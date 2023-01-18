被指遭港府利用 祈顯義批政治表態短視 法官不應退場

【明報專訊】獲特首李家超任命為終審法院海外非常任法官的澳洲高等法院前法官祈顯義（Patrick Keane）昨開腔，反駁外界對他加入終院的批評。對於有指他加入終院恐遭港府利用「貼金」，祈顯義向澳洲《衛報》稱，明白部分人的質疑，但批評此看法是政治表態，將終院當作政府的政治延伸分支，看法短視。祈顯義指出，小心考慮後認為海外法官應把握機會貢獻而非「退場」（vacate the field），「我們要小心避免因憂慮可能被要求做壞事，而拒絕做好事」。
承認事前沒諮詢澳洲政府
祈顯義在《衛報》刊出的訪問表示，雖然有英國及澳洲法官在《港區國安法》實施後辭任終審法院，但他提醒，有其他澳洲、英國及加拿大法官繼續留任，並相信他們亦深思熟慮過其立場。他讚揚香港終院成功維護法治，有「很長的歷史」，並塑造香港成就，認為任何人不會輕易推卻加入終院的機會。他又確認，接納邀請出任海外法官前，沒有諮詢澳洲政府。
祈顯義是《港區國安法》生效後，首名加入終審法院的海外非常任法官。澳洲律師協會早前稱，不論加入或辭任香港法院，均是退休法官的個人決定。
前日出席香港法律年度開啟典禮的另一名非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）向英國《泰晤士報》表示，只要作為非常任法官，便會跟隨所有司法人員應有的禮儀。
兩海外法官撐直播審訊
范禮全：助公眾建司法獨立信心
另外，司法機構設工作組研究今年內推行部分法院聆訊直播。目前英國、加拿大、澳洲、美國及歐盟最高級別法院均有直播或錄播聆訊，分別來自加拿大及澳洲的非常任法官麥嘉琳及范禮全向本報說，現場直播聆訊有助提升公眾對法院及司法獨立的信心。麥嘉琳更說，加拿大最高法院直播聆訊的做法至今已超過10年，其間無出現任何問題或負面影響，鼓勵香港終院推行。
范禮全稱，直播法庭聆訊是大幅提升司法公開原則的做法，例如英國最高法院直播所有聆訊，澳洲高等法院則在聆訊一兩日後上載錄影。他說，一般而言，上訴聆訊處理法律爭議，部分觀眾可能覺得枯燥，但認為觀看直播聆訊有助提升公眾對司法獨立及公開審訊的信心，有如法治付諸實行。
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