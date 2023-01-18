被指遭港府利用 祈顯義批政治表態短視 法官不應退場

承認事前沒諮詢澳洲政府

祈顯義在《衛報》刊出的訪問表示，雖然有英國及澳洲法官在《港區國安法》實施後辭任終審法院，但他提醒，有其他澳洲、英國及加拿大法官繼續留任，並相信他們亦深思熟慮過其立場。他讚揚香港終院成功維護法治，有「很長的歷史」，並塑造香港成就，認為任何人不會輕易推卻加入終院的機會。他又確認，接納邀請出任海外法官前，沒有諮詢澳洲政府。

祈顯義是《港區國安法》生效後，首名加入終審法院的海外非常任法官。澳洲律師協會早前稱，不論加入或辭任香港法院，均是退休法官的個人決定。

前日出席香港法律年度開啟典禮的另一名非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）向英國《泰晤士報》表示，只要作為非常任法官，便會跟隨所有司法人員應有的禮儀。

兩海外法官撐直播審訊

范禮全：助公眾建司法獨立信心

另外，司法機構設工作組研究今年內推行部分法院聆訊直播。目前英國、加拿大、澳洲、美國及歐盟最高級別法院均有直播或錄播聆訊，分別來自加拿大及澳洲的非常任法官麥嘉琳及范禮全向本報說，現場直播聆訊有助提升公眾對法院及司法獨立的信心。麥嘉琳更說，加拿大最高法院直播聆訊的做法至今已超過10年，其間無出現任何問題或負面影響，鼓勵香港終院推行。

范禮全稱，直播法庭聆訊是大幅提升司法公開原則的做法，例如英國最高法院直播所有聆訊，澳洲高等法院則在聆訊一兩日後上載錄影。他說，一般而言，上訴聆訊處理法律爭議，部分觀眾可能覺得枯燥，但認為觀看直播聆訊有助提升公眾對司法獨立及公開審訊的信心，有如法治付諸實行。