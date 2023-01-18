營運改善 社署：監察期禁競投新服務

狄志遠促每季公開報告 關注招聘難

社署表示，監察期間會繼續監察機構是否符合《津貼及服務協議》要求，並按兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會的建議，改善其服務質素和機構管治。社署亦已把童樂居沒時限的《津貼及服務協議》轉為一年期時限，可按其間機構表現考慮取消該協議。爆出虐兒案後，前年12月起，保護兒童會被禁止競投營辦新資助服務，社署稱監察期內會繼續執行此要求，直至社署滿意其服務表現為止。

社福界立法會議員狄志遠認為童樂居服務明顯有進步，如果監察期內持續改善，有足夠報告交代進展，而且在社署監察下沒再發現問題，可接納保護兒童會繼續營辦童樂居，「過往做錯事應被指摘，但懲罰已做晒，最重要持續確保高水準服務，照顧好小朋友」，但他關注業界招聘困難，童樂居會如何應對。

狄志遠又說，社會和議會仍有人質疑保護兒童會表現，呼籲機構每季公開有關童樂居改善進展報告，助挽回公眾信心，社署亦應向立法會提交報告。

社署於虐兒案後派專隊進駐童樂居，香港保護兒童會總幹事周舜宜表示，專隊現時仍每日在童樂居監察，很熟悉院舍運作，隊長甚至說得出所有幼童名字。她說當專隊留意到問題，便會提出建議，例如當有幼童撞傷，他們提出查看閉路電視片段了解事件，並給予意見，「我對這些監察好歡迎，可以收到feedback（回饋意見）」。