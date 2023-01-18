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保會成立守護兒童學院 統籌培訓 總幹事：童樂居完成重整「只是開始」 長遠冀支援業界

【明報專訊】前年被揭發虐兒案的香港保護兒童會童樂居，上月完成為期9個月的服務重整計劃，推出多項服務改革，包括提升日間照顧幼童人手比例，每日抽查閉路電視等，香港保護兒童會（下稱保會）總幹事周舜宜接受本報專訪時形容「計劃只是一個開始」，透露該會正籌備本月成立守護兒童學院，統籌培訓工作，初期專為培訓童樂居和該會不同單位的員工，未來兩年擬分階段擴展至為業界、家長以至照顧者提供培訓，並成立改革專責小組跟進童樂居運作和員工培訓，「希望令童樂居正發生的轉變可以延續下去」。

明報記者 陳柔雅

保會與非牟利幼兒教育機構議會（CNOPE）去年3月起為童樂居展開服務重整計劃，改革管理架構、前線當值安排、教顧模式等（見表），上月20日完結，從CNOPE會員機構借調的29名幼兒工作員，3人留任童樂居。

固定照顧同一批幼兒 盼建穩定關係

之前擔任政務官的周舜宜去年3月加入保會，5月出任總幹事。她說童樂居幼兒工作員由54人增至80人，日間照顧幼童人手比例由1：7提升至1：5，並將幼兒工作員和社工分成4組，各組固定照顧同一批幼兒，助雙方建立更穩定關係。她說童樂居四成幼兒有特殊教育需要，冀新安排令員工更認識幼兒需要，「不要因為他們有特殊情况而以為是對抗或不合作行為」。

周舜宜說，太平洋區幼兒教育研究學會（香港）培訓幼兒工作員，學習評估師生互動等方面是否配合幼兒需要，從而改善服務，初期4個班房評分不及格，最終都及格並通過嬰兒學習環境評量表和幼兒學習環境評量表認證。她盼培訓不止讓員工掌握新技巧 ，亦提升信心和認同，也喜見幼兒變得活潑。

被問改革服務最大困難，周舜宜憶述初期童樂居除人手不足，有很大管理問題，例如行政同事不足，令負責督導前線的主任經常處理文件，應專注照顧幼兒的工作員卻因清潔工不足，兼顧洗奶樽、抹牀、洗地的工作。因此她增聘各職位人手，「令各專業同事做番各自專業的事，大家要各歸本位」。

增聘人手 指赤字也值得

童樂居整體人手增約五成至120多，周舜宜說大增人手下「今年一定赤字」，但為讓幼兒有更好發展，仍覺值得，期望政府增撥資源，以維持人手比例。她透露最困難是聘請清潔工、行政人員等，會提升薪酬福利吸引應徵。

童樂居加強監察機制，包括設內部舉報機制、保會總部和童樂居分別每周及每日抽查童樂居閉路電視片段，保會增聘的守護兒童顧問亦定期巡查童樂居。周舜宜說，明白同事難免對監察感不自在，「其實所有監察都是一種關心，當然目標是希望小朋友得到最好照顧，但同時是對同事工作的肯定和關心」。她希望員工明白「接受監察不是壞事，是因為你的工作緊要，才要監察」。

定期抽查閉路電視

工作重要才需監察 盼員工明白

外界關注CNOPE退場後童樂居如何確保服務質素，周舜宜稱已成立改革專責小組，由她、守護兒童顧問、童樂居院長和副院長組成，討論童樂居發展、運作問題和員工培訓，「希望不是計劃完成咗就完咗，計劃只是一個開始」。

周舜宜透露，該會擬本月成立守護兒童學院，希望統籌培訓，初期專為童樂居員工提供入職培訓或在職同事的增潤課程，亦為該會不同單位如幼兒學校、嬰兒園員工培訓，長遠冀將培訓擴展至業界、家長和照顧者，另邀請專家提供課程，例如教導如何照顧有特殊教育需要的兒童。

專業幼兒工作非止「湊仔」 籲尊重

「其實他們是做專業工作，幫助小朋友成長，因為專業，才要有專業道德、操守、態度和技能。」周舜宜慨嘆幼兒工作員在有些人眼中「只是湊仔」，呼籲機構和社會認同和尊重幼兒工作者。

相關字詞﹕虐兒 保護兒童會 童樂居

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