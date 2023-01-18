港聞

港聞一

社聯：七成八失業者 半年內覓新工

【明報專訊】疫情肆虐近3年，基層打工仔生計受影響。社聯調查發現，近七成八受訪者可在失業後半年內找到工作，反映疫情沒有造成嚴重持續失業，但仍有近兩成半低學歷者未能找到工作。社聯指出，由於大部分低學歷者有迫切的金錢需要，難以抽空進修，建議政府增加再培訓課程津貼，協助並鼓勵低學歷者進修及轉型。

低學歷求職需時較長 逾75%待遇遜昔

社聯去年4至7月訪問了742個2020年至去年曾非自願離職，失業超過4個月的人。調查發現，學歷高中、預科、文憑課程或以下者，較難迅速重投就業，當中有近兩成半受訪者未能半年內找到工作；相反高學歷者，即大專或以上教育程度，只有一成半未能在半年內找到新工作，社聯認為此現象或會再加深本港貧富懸殊。

調查又發現，雖然有七成半以上的低學歷者成功再就業，但新工作的薪酬福利、晉升機會、穩定性等均不及上一份工作。以收入為例，低學歷者的新工作平均收入為約1.7萬元，較上一份工作平均少近1500元。高學歷者的新工作平均收入亦減少近800元，社聯業務總監黃健偉表示，高學歷者晉升機會較多，若以10分為滿分，高學歷者對新工的滿意程度為7.04分，較低學歷者高0.43分。

黃健偉表示，即使失業者成功重投失業前的行業，但他們大部分從事建造、零售、旅遊酒店等行業，而這些行業欠缺晉升階梯，故認為即使本港開始復常，他們的收入未必能夠重回疫情前的水平，他建議政府應制定配合本地產業發展的人力資源策略，由中央統籌、檢視及制定本地培訓及就業支援制度的藍圖，確保市民的技能可以配合產業發展的需求。

相關字詞﹕社聯 疫情

上 / 下一篇新聞

消息：最快過年後撤隔離令 3月除罩 暫託中心料最遲下月全關 專家倡保留指定診所
消息：最快過年後撤隔離令 3月除罩 暫託中心料最遲下月全關 專家倡保留指定診所
4月辦大型採購展 亞博稱「十館全開」
4月辦大型採購展 亞博稱「十館全開」
李家超：盼最遲明年完成23條立法
李家超：盼最遲明年完成23條立法
指有假新聞危害國家安全 有人用媒體做政治目的
指有假新聞危害國家安全 有人用媒體做政治目的
保會成立守護兒童學院 統籌培訓 總幹事：童樂居完成重整「只是開始」 長遠冀支援業界
保會成立守護兒童學院 統籌培訓 總幹事：童樂居完成重整「只是開始」 長遠冀支援業界
營運改善 社署：監察期禁競投新服務
營運改善 社署：監察期禁競投新服務
被指遭港府利用 祈顯義批政治表態短視 法官不應退場
被指遭港府利用 祈顯義批政治表態短視 法官不應退場
初選案2·6開審 林景楠擬改認罪 47被告 減至16人不認罪
初選案2·6開審 林景楠擬改認罪 47被告 減至16人不認罪
律政司上訴 暴動案13人脫罪重審 控方：陳虹秀嗌咪便利唆使暴動
律政司上訴 暴動案13人脫罪重審 控方：陳虹秀嗌咪便利唆使暴動
查冊案蔡玉玲准終極上訴 冀釐清法律助傳媒報道
查冊案蔡玉玲准終極上訴 冀釐清法律助傳媒報道
聽障青年涉襲警案 辯方質疑重審檢控逾期 官：條例僅指首次提告
聽障青年涉襲警案 辯方質疑重審檢控逾期 官：條例僅指首次提告
巴籍羈押者不滿智慧監獄全天候監控 覆核駁回
巴籍羈押者不滿智慧監獄全天候監控 覆核駁回
去年2300人被拒入境 人數增佔比跌 Tim Owen准再入境否 區嘉宏不評論
去年2300人被拒入境 人數增佔比跌 Tim Owen准再入境否 區嘉宏不評論
累計發760萬張 疫情礙換身分證 擬再延申請期限
累計發760萬張 疫情礙換身分證 擬再延申請期限
北區擬建9000伙公營屋 粉嶺上水兩項目 容納2.3萬人
北區擬建9000伙公營屋 粉嶺上水兩項目 容納2.3萬人
高鐵復運第3天售票量增 張欣宇盼取消配額限制
高鐵復運第3天售票量增 張欣宇盼取消配額限制
盜用親戚物業財仔申樓按 主婦認罪囚9年
盜用親戚物業財仔申樓按 主婦認罪囚9年
海關總關員認伙母騙房津16萬 母獲撤控
海關總關員認伙母騙房津16萬 母獲撤控
寶馬轉燈無開車 司機涉酒駕被捕
寶馬轉燈無開車 司機涉酒駕被捕
大灣區GBA新聞：多地復辦花市 灣區迎春多選擇 規模遜疫前 穗設花市巴士專線
大灣區GBA新聞：多地復辦花市 灣區迎春多選擇 規模遜疫前 穗設花市巴士專線
大灣區GBA新聞：霍英東家族伙國企 合作建南沙雙創園
大灣區GBA新聞：霍英東家族伙國企 合作建南沙雙創園
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鄭志剛任盛事委員會主席 IG曬同Blackpink合照
【Emily】鄭志剛任盛事委員會主席 IG曬同Blackpink合照
【Emily】陳茂波出席世界經濟論壇 晤泰國沙特財長
【Emily】陳茂波出席世界經濟論壇 晤泰國沙特財長
【Emily】立會18委員會選主席 多人連任 得4個換人
【Emily】立會18委員會選主席 多人連任 得4個換人
【Emily】自細想從政 無引路人 何敬康：直至遇到葉劉
【Emily】自細想從政 無引路人 何敬康：直至遇到葉劉
【Emily】花墟附近封路人潮管制 違泊會拖車
【Emily】花墟附近封路人潮管制 違泊會拖車
【Emily】《警聲》50周年 再訪創刊封面人物
【Emily】《警聲》50周年 再訪創刊封面人物