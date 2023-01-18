社聯：七成八失業者 半年內覓新工

低學歷求職需時較長 逾75%待遇遜昔

社聯去年4至7月訪問了742個2020年至去年曾非自願離職，失業超過4個月的人。調查發現，學歷高中、預科、文憑課程或以下者，較難迅速重投就業，當中有近兩成半受訪者未能半年內找到工作；相反高學歷者，即大專或以上教育程度，只有一成半未能在半年內找到新工作，社聯認為此現象或會再加深本港貧富懸殊。

調查又發現，雖然有七成半以上的低學歷者成功再就業，但新工作的薪酬福利、晉升機會、穩定性等均不及上一份工作。以收入為例，低學歷者的新工作平均收入為約1.7萬元，較上一份工作平均少近1500元。高學歷者的新工作平均收入亦減少近800元，社聯業務總監黃健偉表示，高學歷者晉升機會較多，若以10分為滿分，高學歷者對新工的滿意程度為7.04分，較低學歷者高0.43分。

黃健偉表示，即使失業者成功重投失業前的行業，但他們大部分從事建造、零售、旅遊酒店等行業，而這些行業欠缺晉升階梯，故認為即使本港開始復常，他們的收入未必能夠重回疫情前的水平，他建議政府應制定配合本地產業發展的人力資源策略，由中央統籌、檢視及制定本地培訓及就業支援制度的藍圖，確保市民的技能可以配合產業發展的需求。