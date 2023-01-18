指有假新聞危害國家安全 有人用媒體做政治目的

指國安法後 媒體專業「有進步」

李家超在訪問提到，其中一種假新聞會危害到國家安全，稱媒體做新聞要特別留意，有人借新聞來發放具政治目的的信息。他又說，有人會利用媒體工作但做另類的事，包括為政治目的，甚至是私人利益的目的，例如眾籌後「走佬」、洗黑錢，「大有人在」，但他未在訪問中點名任何人。

李家超說，另一種假新聞是不良信息、假信息，任何時候都要處理，他又說，目前正在做法律研究，研究外國的做法，他個人希望能有自律的方法去處理，若整個新聞工作管理可以真正自律，經溝通後定下運作的指引及規矩是最理想的。

民青局：遏假信息研究工作快完成

民政及青年事務局回覆本報表示，局方委聘顧問進行有關打擊虛假信息的研究工作快將完成，政府會細心參考有關內容，在過程中亦會考慮不同司法管轄區的做法、經驗以及他們面對的困難和爭議，並按照特區的實際情况，研究下一步工作。