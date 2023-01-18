李家超：盼最遲明年完成23條立法

針對間諜新媒體引伸漏洞

李家超在訪問中表示，本港經歷過外國勢力嘗試插手、干預香港事務後，他認為要穩妥防範，真正想到最極端的情况，故要求保安局草擬23條的第二稿。他說，第二稿主要針對間諜活動「虛無縹緲手段產生的風險」，就新媒體、新手段及整個科技走向，填補可能引伸的漏洞。至於會否再有第三稿，他稱，需視乎第二稿是否防範到、管理好相信是有風險的危害國家安全活動。

李家超表示，很多普通法國家在國安方面的管理、防範工作都不錯，認為可參考，故已要求保安局、律政司在這方面多做研究。

本報向保安局查詢草擬立法的進度、參考哪些國家的做法等，發言人回覆表示，《基本法》23條立法建議需具有足夠前瞻性，亦必須切實可行，並能有效維護國家安全，特區政府會繼續積極推展立法工作，並會適時展開公眾諮詢。

陳克勤料反彈微 狄志遠：更多人離港

陳克勤預料，23條立法的社會反彈不會太大，但社會仍要有討論。他認為，23條立法已備有藍本，現時只需按國際形勢、科技變化等增加相關元素，料今年內可完成立法，無必要拖至明年。

新思維狄志遠表示，仍有很多年輕人不信任政府，民心未穩，23條立法或帶來隱憂，令更多人選擇離港。他認為，市民以至國際社會普遍已適應《港區國安法》，政府更應管理好外界對23條的憂慮，促政府交代如何保障現有的自由及立法流程，例如何時諮詢、向立法會提交草案等。