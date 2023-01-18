4月辦大型採購展 亞博稱「十館全開」

亞博館回覆查詢時證實，4月將舉辦「環球資源（Global Sources）春季系列展」，屆時10個場館將悉數用作展覽，「亞洲國際果蔬展覽」及「香港珠寶首飾展覽會」等國際大型展覽亦已確定展期。據環球資源網頁，春季系列展將於4月11日起舉辦。亞博館補充，待暫託中心關閉後，會用兩三周全面消毒及提升場館設備，以迎接上述展覽。

業界稱釋復常信息 增展商來港意欲

黎可怡形容，外地主要在疫情最嚴峻期間方利用展館做防疫設施，而亞博館仍長期用作暫託中心令人感覺「香港疫情未完」，展館還原原有用途後對外「觀感會比較好」。她估計，業界復蘇速度須考慮展商數量、航空運力等，料今年底可恢復近八成生意，待明年第三或第四季度才能完全恢復至疫前水平。

香港展覽業服務聯盟總幹事朱俊丞表示，籌辦展覽前預約場館、供買家預備行程等，前後需時至少3個月，故建議當局盡快公布暫託中心退場時間表，讓業界有足夠時間預備。他另關注，隨業界停擺一段長時間，不少人手已轉行，復蘇初期或要花一定時間吸納及訓練人才。

演出業協會主席許冰心稱，關閉亞博館暫託中心將有助提供更多演出及展覽場地，對此表示歡迎。她補充，演出業復蘇需時，但政府近日更新的舞台裝置要求、疫後演出成本上升，均令營運成本增加，建議政府提供補助及呼籲亞博館提供優惠措施等，讓業界穩步重拾增長動力。

行政會議成員林正財認為，暫託和檢疫中心在疫情期間發揮重要角色，政府應趁機擬定長遠機制，「找地方事小，人力才是最大困難」，確保日後有需要可於短時間內重開。他稱社區體育館規模較小，重啟效用不大，建議政府可在單車館或啟德體育園等大型體育場所做好規劃和配套，日後不論出現天災或其他疫情，亦可快速改裝成應變中心。

（新冠疫情）