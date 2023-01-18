4月辦大型採購展 亞博稱「十館全開」

【明報專訊】暫託中心將從亞博館「退場」，恢復展覽和演出用途。亞博館昨向本報證實，正與政府磋商暫託中心確實撤館日期，4月重新舉辦「十館全開」的大型採購展。香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，此舉可對外顯示本港正邁向復常，增加展商來港意欲。另有展覽業界稱籌辦展覽需時，認為政府最遲須在農曆新年前後公布退場安排方能趕上傳統展覽旺季。
亞博館回覆查詢時證實，4月將舉辦「環球資源（Global Sources）春季系列展」，屆時10個場館將悉數用作展覽，「亞洲國際果蔬展覽」及「香港珠寶首飾展覽會」等國際大型展覽亦已確定展期。據環球資源網頁，春季系列展將於4月11日起舉辦。亞博館補充，待暫託中心關閉後，會用兩三周全面消毒及提升場館設備，以迎接上述展覽。
業界稱釋復常信息 增展商來港意欲
黎可怡形容，外地主要在疫情最嚴峻期間方利用展館做防疫設施，而亞博館仍長期用作暫託中心令人感覺「香港疫情未完」，展館還原原有用途後對外「觀感會比較好」。她估計，業界復蘇速度須考慮展商數量、航空運力等，料今年底可恢復近八成生意，待明年第三或第四季度才能完全恢復至疫前水平。
香港展覽業服務聯盟總幹事朱俊丞表示，籌辦展覽前預約場館、供買家預備行程等，前後需時至少3個月，故建議當局盡快公布暫託中心退場時間表，讓業界有足夠時間預備。他另關注，隨業界停擺一段長時間，不少人手已轉行，復蘇初期或要花一定時間吸納及訓練人才。
演出業協會主席許冰心稱，關閉亞博館暫託中心將有助提供更多演出及展覽場地，對此表示歡迎。她補充，演出業復蘇需時，但政府近日更新的舞台裝置要求、疫後演出成本上升，均令營運成本增加，建議政府提供補助及呼籲亞博館提供優惠措施等，讓業界穩步重拾增長動力。
行政會議成員林正財認為，暫託和檢疫中心在疫情期間發揮重要角色，政府應趁機擬定長遠機制，「找地方事小，人力才是最大困難」，確保日後有需要可於短時間內重開。他稱社區體育館規模較小，重啟效用不大，建議政府可在單車館或啟德體育園等大型體育場所做好規劃和配套，日後不論出現天災或其他疫情，亦可快速改裝成應變中心。