消息：最快過年後撤隔離令 3月除罩 暫託中心料最遲下月全關 專家倡保留指定診所

李家超：有信心首季解決所有問題

據了解，政府冀待冬季後才撤銷口罩令，以免因上呼吸道感染個案激增致「迫爆」公院急症室，下階段擬農曆新年後取消隔離令，並將一併考慮現存隔離設施未來用途，預料不遲於下月底關閉全部暫託中心。竹篙灣、啟德等社區隔離設施或於撤銷口罩令前後不再用作防疫，河套區應急醫院和方艙設施則曾一度考慮用作暫託，現暫擬其他醫療用途。

本港單日新冠陽性個案近日持續下跌，昨增3843宗個案，本地感染佔3744宗。李家超接受《商報》專訪時談及，需檢視醫療系統應付能力、重症和死亡情况，以及有否新變異病毒株，如情况朝正面發展，會在冬季上呼吸道感染高峰期後，檢討如何調整防疫，有信心首季可解決所有問題。他亦形容與內地首階段通關符合預期，相信次階段不會令市民失望之餘，能給予多一點驚喜。

輕症院友擬原址隔離 重症送醫院

現時10間暫託中心提供近2750張牀，自本月初推行院舍原址隔離後，只接收未打齊3針的輕症或無病徵院友及有照顧需要的染疫社區長者，入住率大跌。消息指，政府考慮到暫託中心入住率極低，擬最遲下月中至月底關閉全部中心，屆時所有輕症和無病徵院友原址隔離，重症則分流至醫院。據社署提供截至昨早9時數據，10間中心使用率僅約7.2%（見圖），其中3間入住人數僅單位數，亞博館逾1400張牀僅收28人。

勞福局長孫玉菡昨於《now新聞》訪問稱，將按疫情變化關閉暫託中心，以釋放亞博館舉辦展覽及讓市民使用社區體育館，萬一需重啟，最快是重用體育館。社署回覆稱會按政策局和部門建議，在有需要時調整中心用途。

河套醫院方艙擬改其他醫療用途

至於去年5月竣工後一直未啟用的落馬洲河套區應急醫院和方艙設施，據悉政府一度研究改作暫託中心，惟考慮到交通配套不便、難聘護理人手，最終不被選用，暫擬用於其他醫療用途。

行政會議成員、安老事務委員會前主席林正財向本報稱，在善用資源角度，關閉暫託中心是合理做法。他稱早前以是否打齊3針界定院友原址隔離或送暫託中心，是基於風險管理，現院舍處理原址隔離經驗增加，可單按病情分流院友需否入院，毋須再看有否打針。

孔繁毅稱，香港已建立強大混合免疫屏障，認同上述撤銷口罩令及隔離令時機，並建議保留新冠指定診所，為長者提供遙距診症及為早期患者提供抗病毒藥，高危患者亦可尋求臨牀護理。他形容新冠與流行性感冒無異（flu like illness），染疫院友不論曾打多少針均可原址隔離，不會帶來額外風險，暫託中心可無限期關閉。

教育局去信中小學幼園

快測維持到月底

另外，教育局去年底發信予中小學及幼稚園，維持師生每日回校前量體溫及快測要求至本月31日。局方昨再發信，稱考慮農曆年假人流和活動後，決定維持有關要求暫至下月28日，並稱已透過學校派發快測包予有經濟需要的學生，會持續檢視情况，適時公布往後安排。

明報記者

（新冠疫情）

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