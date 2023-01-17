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【Emily】無異議下通過年度機構計劃 房委例會「冇意見」 45分鐘開完

【明報專訊】今屆政府話房屋問題上要「提速、提效」。房委會噚日舉行公開例會，有別於以往委員喺會上發言同畀意見，今次例會唔單止喺冇異議嘅情况下通過2023/24年度嘅機構計劃，更加喺冇任何委員提出意見下，只花約45分鐘便開完會。

房委會網站顯示，目前房委會非官方委員有19人，噚日出席嘅有14人。房屋局長何永賢按程序，向委員講述房委會年度計劃、財政預算及預算預測後，就話秘書處冇收到其他議程，並循例詢問委員對內容有冇意見。過往委員都會把握機會提出意見，或者表達對房委會嘅展望，但噚日所有委員一致話沒問題、冇意見，並極速通過會議內容。

邵家輝話會前睇過文件無特別

委員之一嘅自由黨邵家輝就話，事前已經睇過有關文件，認為大方向都無特別。佢又話，自己身兼立法會議員，平時都會喺立法會做監察角色，包括監察房屋事務議題，所以就冇特別提問。

會上，房委會話將會為所有喺2026/27年度起落成嘅新建資助出售單位，設定一般實用樓面面積不小於26平方米嘅最低面積；至於新落成公屋單位，除1至2人單位外，一般室內樓面面積將不小於同等水平，即21平方米。另外，房委會發言人話，新公營房屋項目會制定「幸福設計」指引，並將同一概念推展至現有屋邨。房委會將於本月底前向特首呈交計劃。

相關字詞﹕公營房屋 房委會

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