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2023年1月17日星期二
港聞二
製賀年甜點 六旬婦墮攪拌機夾斃 為工場負責人之母 工權會：無保護罩欠安全
國泰工會擬明集會 待警審批 不滿編更 資方：大部分關注已解決
私隱作促銷 6交友App用戶沒選擇 兩程式不同年齡收費差42% 消委：準則不透明
測試10款「大眼雞」 最平最貴洗衣機均獲最高評分 同洗衣機不同物料潔淨度異
雞精雞肉同分量蛋白質 差價逾290倍
誤信可繼承網戀女友遺產 男子被騙11萬元
牙套矯齒無牙醫跟 事主牙齦萎縮劇痛
消委：去年涉語文課程投訴134宗 4500元上門補習變「電話問功課」
鄧桂思案提堂 控誤殺兩醫准保釋 檢控專員：一直檢視證據 與死因研訊不相斥
舉例指法官判辭也「激烈」 鍾沛權：公民無權 應享最大言論自由
覆核律師會轉介投訴程序 張達明：直接交紀律審裁團 未討論原因欠公平
12青年公務員獲薦聯國任職 李家超寄語說好香港故事
增4000 高鐵票每日雙向1.4萬張 驗票閘機辨人臉 港鐵：已貼告示 乘客可選用輔助通道
私營機構提供自費打二價 流動針車泊景點酒店外
稱西九站到公園只需半小時 海洋公園擬增聘全職迎旅客
立會委會紀錄改不具名 秘書處：利公眾掌握要點 議員批削透明度
車剷行人路逃 黑青當街被擄拍裸照 警拘兩人
兩度非禮囚友 佔旺女村長上訴駁回
鄭雁雄履新：信港大有可為
大灣區GBA新聞：珠海推居家養老例 港人可享服務 規定每街鎮建服務中心 推進舊區「適老化」改造
大灣區GBA新聞：近千港澳老人居珠海 香洲成珠澳服務合作試點
灣區手記：等着你過關 ／文：尚東美
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【Emily】無異議下通過年度機構計劃 房委例會「冇意見」 45分鐘開完
【Emily】赤柱過渡房接受申請 租金$2515起
【Emily】暫停近一年 懲教署恢復「加探」
【Emily】年宵花市復辦 有檔主顧慮市道唔加價
【Emily】李嘉誠基金會送飛 請醫護、外傭坐摩天輪
【Emily】10年平均薪金 名義增41% 實質11%
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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