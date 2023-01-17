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兩度非禮囚友 佔旺女村長上訴駁回

【明報專訊】「佔旺女村長」畢慧芬就2019年8月機場暴動案服刑期間，在小欖精神病治療中心兩度非禮17歲女囚友，畢被裁定兩項非禮罪成，判監3個月，與暴動案刑期分期執行。畢慧芬早前不服定罪及判刑，在高等法院提出上訴，法官邱智立昨頒下判辭駁回上訴，稱性格柔弱的女囚友遭非禮感到驚慌，她未能詳述事發經過是可以理解，而刑期並非明顯過重，沒犯原則上錯誤，遂維持原判。

事主未能詳述經過

官：年輕驚慌可理解

上訴人畢慧芬（26歲）被裁定於2021年2月8日至22日間的某日及23日，分別在小欖精神病治療中心日間活動室及浴室非禮女子X。畢慧芬上訴時重申沒有非禮X，她質疑X證供不可信、不合理，若本案屬實，X應能詳細形容畢如何觸碰其下體。

邱官指出，原審裁判官當時已作出事實裁斷，接納X的證供並拒納畢的證供。邱官認為X清楚說出畢的手指接觸其下體，令她感到痛楚；而且X案發時年僅17歲，性格比較柔弱，她遭畢非禮兩次無疑感到驚慌，故X不能仔細形容事發經過是可以理解。

畢又表示，原審裁判官在庭上沒有理睬她詢問「什麼是非禮」，裁判官的做法不公平。邱官反駁，畢有當值律師代表，裁判官毋須及不宜回答她。畢又投訴「律司」沒提取閉路電視片段，邱官指出案發地點、尤其是浴室可能沒閉路電視鏡頭；畢亦沒有證據證明X有幻聽和幻覺。

【案件編號：HCMA 263/22】

相關字詞﹕上訴駁回 非禮 畢慧芬

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