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立會委會紀錄改不具名 秘書處：利公眾掌握要點 議員批削透明度

【明報專訊】立法會各委員會自今屆起改變會議紀要的記錄方式，以「一名議員」記錄議員發言，未有像過往具名。立法會秘書處回覆本報查詢稱，有關改動為方便公眾、議員和官員掌握會議流程、討論要點和回應，因此精簡歸納和整合與會者發言重點。議員狄志遠批評有關改動是倒退，削弱立法會工作透明度，他會跟進事件，並促請秘書處恢復過往做法。對於應否恢復過去做法，多名議員均認為原有記錄方式可取。

以「一名議員」代稱

查發言者須翻看片段

立法會各項會議的會議紀要，過去均具名列出不同議員的發言重點，惟自今屆會期起，除立法會大會外，各委員會會議紀要不再列出發言議員名字，僅以「一名議員」等字眼取代，公眾單憑會議紀要無從稽考發言議員是誰。立法會秘書處表示，自今屆會期開始「優化」委員會會議紀要的擬備方式，會議紀要另已加設附錄，列明每名與會者的發言時間標記，公眾可翻看個別議員或官員發言片段。

據了解，有關改動屬秘書處行政安排，主要基於秘書處資源未有因應今屆議會增至90名議員而增加，採用新措施後，會議紀要亦較以往更快完成。財委會今屆起則新增會議逐字記錄，亦有具名列出發言議員。消息人士指過去具名記錄僅屬發言撮要，秘書處正研究將逐字記錄安排擴展至全部委員會，相信安排更理想。

稱屬「優化」 研推逐字記錄

對於秘書處的解釋，狄志遠批評欠說服力，認為新做法不理想，質疑委員會會議既是公開，會議紀要為何不能具名。他斥責新安排是倒退，令市民更難得知會議內容。議員江玉歡亦質疑有關改動對掌握會議流程幫助不大，期望秘書處進一步解釋背後原因。

議員批倒退 「具名易查閱」

財委會主席陳振英稱，過去各委員會秘書的記錄方式有時不同，故統一做法全部不記錄發言議員姓名。不過，他自言一向積極在會議發言，不介意具名記錄，「記錄詳細些，較活躍的議員當然更開心」。議員楊永杰認為改動不影響立法會透明度，市民仍能透過會議錄影翻查議員發言。楊承認具名發言記錄對市民查閱更方便，若秘書處能應付工作量，恢復原有做法可取。

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