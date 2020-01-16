增4000 高鐵票每日雙向1.4萬張 驗票閘機辨人臉 港鐵：已貼告示 乘客可選用輔助通道

港鐵昨回覆查詢稱，港鐵已在車站大堂貼有相關告示，在高鐵路（香港段）的網頁及手機應用程式亦有介紹，車站也有職員協助乘客；乘客身分經核實，閘機便會讓其通過，乘客的面部圖像亦會即時被刪除，這些資料不會保存，亦不會被轉移至其他設備或第三方；除了自助通道，乘客可使用輔助通道，由職員核實身分。翻查資料，相比港鐵張貼告示公布，入境處非觸式e-道須要使用者使用前填寫同意書，確認已細閱和同意使用條款。

高鐵前天首日恢復服務，據入境處數字，有8448人次出入境。當中有4719人次入境，近七成為香港居民（3262人次），內地訪客佔約26%（1205人次）；出境有3729人次，同樣約七成是香港居民（2648人次），約27%為內地訪客（1017人次）。

運輸及物流局昨日發稿表示，高鐵香港段首日運作暢順，由今日起每日列車班次可供發售的車票數目，由現時每日雙向1萬張，增至1.4萬張，乘客可到12306手機應用程式經註冊成為用戶後透過網上途徑，或到高鐵站或指定旅行社購買車票。現時農曆新年前後，香港到廣州兩車站的票務緊張，港鐵昨晚只說今日起增加車票，但未透露增加車票的地點及班次資料。

去年訪港客60萬人次 增5.6倍

政府逐步放寬入境防疫措施後，過去數月訪港旅客人數逐步上升。旅發局昨日發稿，指去年訪港旅客有60萬人次，按年比增加5.6倍，佔約六成訪港旅客的內地客達37.5萬人次，按年增4.7倍。

據機管局昨日公布的數字，機場去年客運量共570萬人次，按年升318%，客運量於去年12月增長，往來東南亞及日本的旅客量升幅最顯著。不過，去年貨運量及飛機起降量分別下跌16.4%及4.2%，分別有420萬公噸及約13.9萬架次。

明報記者

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