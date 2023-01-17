12青年公務員獲薦聯國任職 李家超寄語說好香港故事

首批成員：聯國平等表達機會

包容環境值得學

12名公務員分別來自財政司長辦公室、警務處、廉政公署等政府部門，預計今年初陸續赴聯合國位於美國紐約、瑞士日內瓦、奧地利維也納及肯尼亞內羅畢的辦事處任職，為期兩年。將赴紐約聯合國秘書處總部任職的財政司長辦公室政務主任陳佩琪表示，抵埗後會努力向世界「說好香港及中國故事」，除了介紹本港獨特優勢，亦會告訴全世界，本港已迎接疫後復蘇，慢慢向全世界開放，「歡迎他們來港看最新一面」。

首批赴聯合國擔任初級專業人員的機電工程署電子工程師袁彪洪憶述，2019年在聯合國駐日內瓦辦事處工作時，外國人非常關心香港及中國內地時事，亦對香港有不同看法。他舉例，當時同事以為香港的反修例事件仍然持續，經他解釋事件已被完全平息後，成功消除他們對香港的誤解，讓他們了解香港和中國內地最真實的一面。他指聯合國有平等機會讓各人發表意見，容易形成包容的環境，認為值得香港社會及公務員團隊學習。

特首李家超致辭稱，首批5名香港青年公務員表現出色，獲聯合國高度評價，為本港進一步開展對外事務及本港青年走進國際舞台奠下基礎。他寄語新一批12名代表在國際舞台發揮所長，擔任國家和世界的橋樑，也要肩負起向世界說好香港故事的責任。