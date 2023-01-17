覆核律師會轉介投訴程序 張達明：直接交紀律審裁團 未討論原因欠公平

【明報專訊】港大法律學院首席講師張達明擔任律師會理事時，被指向時任立法會議員郭榮鏗披露律師會長信件內容。律師會通過對張不信任動議，轉介律師紀律審裁團展開聆訊。張達明入稟申請司法覆核，早前獲法官受理，昨於高院展開正審。申請方指律師會理事會的會議紀錄沒討論為何繞過既定程序處理投訴，對張達明不公平。
司法覆核申請人張達明，答辯人律師會。法官高浩文早前批准受理申請方的兩項理據，包括律師會理事會直接將投訴轉介予紀律審裁團跟進，構成程序不公，而且轉介程序涉明顯偏見。
律師會基於3原因轉介
理事會會議紀錄沒涵蓋
根據律師會時任秘書長的誓章，理事會基於3個原因繞過既定程序，直接將張達明的個案轉介予紀律審裁團跟進，包括涉及行政困難、事件經過律師會獨立小組調查，以及投訴針對律師會時任理事，性質較為敏感。申請方質疑，理事會的討論過程相當重要，但2021年3月的會議紀錄沒有涵蓋有關內容，「如果上述3個原因被納入考慮，理應寫入會議紀錄」。
張：解釋陳辭交審裁團被拒
申請方又表示，張達明嘗試向紀律審裁團提交解釋陳辭，惟被拒絕，做法有損公平。此外，申請方表示決定轉介投訴的律師會時任理事，均與張達明有恆常來往，他們所做的決定有表面偏頗之嫌。
答辯方表示，理事會所做的決定不是最終決定，並非裁定張達明犯錯，只是轉介予紀律審裁團展開進一步調查。答辯方又指本案涉及律師會的內部紀律程序，毋須法庭介入。案件本周四（19日）續審。