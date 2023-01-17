覆核律師會轉介投訴程序 張達明：直接交紀律審裁團 未討論原因欠公平

司法覆核申請人張達明，答辯人律師會。法官高浩文早前批准受理申請方的兩項理據，包括律師會理事會直接將投訴轉介予紀律審裁團跟進，構成程序不公，而且轉介程序涉明顯偏見。

律師會基於3原因轉介

理事會會議紀錄沒涵蓋

根據律師會時任秘書長的誓章，理事會基於3個原因繞過既定程序，直接將張達明的個案轉介予紀律審裁團跟進，包括涉及行政困難、事件經過律師會獨立小組調查，以及投訴針對律師會時任理事，性質較為敏感。申請方質疑，理事會的討論過程相當重要，但2021年3月的會議紀錄沒有涵蓋有關內容，「如果上述3個原因被納入考慮，理應寫入會議紀錄」。

張：解釋陳辭交審裁團被拒

申請方又表示，張達明嘗試向紀律審裁團提交解釋陳辭，惟被拒絕，做法有損公平。此外，申請方表示決定轉介投訴的律師會時任理事，均與張達明有恆常來往，他們所做的決定有表面偏頗之嫌。

答辯方表示，理事會所做的決定不是最終決定，並非裁定張達明犯錯，只是轉介予紀律審裁團展開進一步調查。答辯方又指本案涉及律師會的內部紀律程序，毋須法庭介入。案件本周四（19日）續審。

【案件編號：HCAL 529/22】