舉例指法官判辭也「激烈」 鍾沛權：公民無權 應享最大言論自由

否認與林紹桐共謀煽動

文章上架下架「我話事」

辯方繼續針對控方案情提問，其中前《蘋果日報》副社長陳沛敏撰寫〈這星期給香港人的通識題〉文中，「政權殺快必儆香港人」一句被指有煽動意圖；鍾則認為是評論文章的一般用字，「有啲字眼你唔喜歡就話係煽動，實在太危險」。

「字眼唔喜歡就煽動 太危險」

鍾又舉例，區域法院法官練錦鴻早前在暴動案判辭中形容被告同情年輕人，猶如「戀童癖」，一篇由權力機關針對無權者的判辭，用字亦可如此激烈，那一般巿民針對權力機關的批評更應獲包容，「無權無勢嘅一介公民，針對權力嘅評論應該享有最大言論自由，而唔係反過嚟」。

鍾沛權又重申，控方指立場新聞是「政治平台」，但未能指出立場新聞有何政治藍圖、綱領，即使立場在創刊辭提及捍衛自由、公義、民主等價值，也不代表是政治平台。鍾強調任何機構也有其擁抱的價值觀，而立場新聞作為新聞機構，「你話我哋戇居又好，我哋有好多自我期許、好多自我原則，我哋認為自己做緊嘅嘢係對社會有益」。

控方稱需時準備盤問

官准押後周四續審

辯方完成對鍾沛權主問，控方指鍾沛權對本案的社會背景，與控方的理解「有分別」，故需時搜查資料準備盤問；辯方則認為再拖延審訊對被告不公，直言案件早於去年10月開審，「唔知仲要拖幾耐」。主審法官郭偉健批准押後至周四續審，屆時再決定是否開始盤問或再押後審訊。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）