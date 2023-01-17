鄧桂思案提堂 控誤殺兩醫准保釋 檢控專員：一直檢視證據 與死因研訊不相斥

被告禁接觸死者女兒胞妹

對於警方上周突然起訴兩名涉案醫生，司法機構日前回覆本報查詢稱，死因裁判官因律政司長要求，押後死因研訊；律政司刑事檢控專員楊美琪昨出席2023年法律年開啟典禮，回覆本報記者查詢時強調，律政司不是改變方向，亦非突然的行動，而是一直檢視相關證據，當律政司認為達到檢控標準便起訴疑犯。楊又稱，刑事檢控與死因研訊，並不是互相排斥（mutually exclusive）的關係。

兩被告分別是林治崑（50歲）及陳小劍（45歲），均報稱醫生；他們昨日到東區裁判法院提堂，聽取控罪時表現平靜。兩人各面對一項誤殺罪，林治崑被指於2017年1月20日至8月26日期間，在香港非法殺死鄧桂思；陳小劍被控於2017年2月17日至8月26日期間，在香港非法殺死鄧桂思。

待警方調查 押後4月訊

林哲玄凌霄志旁聽

控方申請押後以待警方進一步調查，包括審視已取得的報告及口供，主任裁判官徐綺薇批准案件押後至4月18日再訊，另准兩名被告各以5萬元擔保，其間不得離港，須交出所有旅遊證件包括BNO護照、居於報稱地址及每周到警署報到一次，亦不得接觸控方證人，包括死者女兒及胞妹。立法會醫衛界議員林哲玄及公共醫療醫生協會會長凌霄志昨日亦到庭旁聽。

【案件編號：ESCC 98/23】