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鄧桂思案提堂 控誤殺兩醫准保釋 檢控專員：一直檢視證據 與死因研訊不相斥

【明報專訊】病人鄧桂思2017年於聯合醫院疑因兩名醫生「開漏藥」引致急性肝衰竭，須兩度換肝，其後不治，原定下月召開死因研訊。警方上周一（9日）落案起訴兩人各一項誤殺罪名，案件昨在東區裁判法院首度提堂，兩名被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，將案件押後至4月18日再訊，待警方進一步調查，以審視已取得的報告及口供。兩被告亦獲准各以5萬元保釋，其間不得接觸控方證人，包括死者鄧桂思的女兒及胞妹。

被告禁接觸死者女兒胞妹

對於警方上周突然起訴兩名涉案醫生，司法機構日前回覆本報查詢稱，死因裁判官因律政司長要求，押後死因研訊；律政司刑事檢控專員楊美琪昨出席2023年法律年開啟典禮，回覆本報記者查詢時強調，律政司不是改變方向，亦非突然的行動，而是一直檢視相關證據，當律政司認為達到檢控標準便起訴疑犯。楊又稱，刑事檢控與死因研訊，並不是互相排斥（mutually exclusive）的關係。

兩被告分別是林治崑（50歲）及陳小劍（45歲），均報稱醫生；他們昨日到東區裁判法院提堂，聽取控罪時表現平靜。兩人各面對一項誤殺罪，林治崑被指於2017年1月20日至8月26日期間，在香港非法殺死鄧桂思；陳小劍被控於2017年2月17日至8月26日期間，在香港非法殺死鄧桂思。

待警方調查 押後4月訊

林哲玄凌霄志旁聽

控方申請押後以待警方進一步調查，包括審視已取得的報告及口供，主任裁判官徐綺薇批准案件押後至4月18日再訊，另准兩名被告各以5萬元擔保，其間不得離港，須交出所有旅遊證件包括BNO護照、居於報稱地址及每周到警署報到一次，亦不得接觸控方證人，包括死者女兒及胞妹。立法會醫衛界議員林哲玄及公共醫療醫生協會會長凌霄志昨日亦到庭旁聽。

【案件編號：ESCC 98/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 誤殺 醫生 鄧桂思 聯合醫院

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