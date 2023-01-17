牙套矯齒無牙醫跟 事主牙齦萎縮劇痛

去年收13宗投訴 消委促研規管

其中一名投訴人林小姐花1.8萬元在一間牙套公司買療程，一名「職員」為她評估。但她佩戴到第九副牙套後，感到牙齒劇痛及神經痛，牙縫變闊，其後更發現牙齦萎縮，但只獲建議用漱口水處理及停用牙套。林遂要求與公司負責人面談，但只獲安排「助理職員」會面，對投訴及要求諸多推搪，最終消委會介入，惟公司只願按比例退回5800元，林認為公司未能提供適切服務，不接受相關退款。

消委會去年9至12月派員以顧客身分到6間隱形牙套品牌公司，接受網上免費評估或到訪牙套公司接受免費諮詢，發現只有4間稱會由本港註冊牙醫負責牙科檢查及跟進療程；有一間只提供3D牙齒掃描，不設牙科檢查，並聲稱由「矯正醫生」支援療程，療程期間僅透過應用程式遙距監察箍牙進度；另一間公司要求消費者先購買療程才安排牙科檢查，但療程沒有牙醫跟進。

「矯正醫生」僅遙距監察療程

以「沒有牙醫跟進的半自助療程」模式運作的一間公司收費1.5萬至1.9萬元，消委會職員在即時通訊軟件遞交一張牙齒照片後，該公司便稱其「專業團隊」認為適合接受其隱形牙套療程，並提及「香港牙科醫生免費跟進」。不過，當消委會職員實地到訪後，該公司稱只提供療程前牙醫檢查及掃描，不會有牙醫跟進療程，牙套公司亦不會主動聯絡顧客監察療程進度。

有療程稱「海外醫」跟進

消委：資歷難證 未必受監管

消委會強調，箍牙屬專業醫學治療，未有註冊牙醫跟進可導致嚴重後果，籲消費者勿隨意接受未設牙科檢查或牙醫跟進的療程。消委會又說，本港註冊牙醫的醫學治療受《牙醫註冊條例》及其附屬法例規管，是次調查發現部分療程聲稱由「海外註冊牙醫」或「矯正醫生」遙距跟進，難證資歷，且未必受本港法例監管，消費者欠缺保障。

（消委報告）