牙套矯齒無牙醫跟 事主牙齦萎縮劇痛

【明報專訊】近年興起隱形牙套矯齒療程，以無礙外觀及方便清潔招徠。消委會去年接獲13宗關於隱形牙箍服務投訴，發現部分隱形牙套公司的矯齒療程模式為自助或半自助，不設本港註冊牙醫作牙科檢查及於療程跟進。消委會認為政府應密切留意這類模式運作及無註冊牙醫跟進的矯齒服務對消費者的風險，並深入研究如何能為消費者提供較全面保障；如有需要，須考慮是否規管這類矯齒服務。
去年收13宗投訴 消委促研規管
其中一名投訴人林小姐花1.8萬元在一間牙套公司買療程，一名「職員」為她評估。但她佩戴到第九副牙套後，感到牙齒劇痛及神經痛，牙縫變闊，其後更發現牙齦萎縮，但只獲建議用漱口水處理及停用牙套。林遂要求與公司負責人面談，但只獲安排「助理職員」會面，對投訴及要求諸多推搪，最終消委會介入，惟公司只願按比例退回5800元，林認為公司未能提供適切服務，不接受相關退款。
消委會去年9至12月派員以顧客身分到6間隱形牙套品牌公司，接受網上免費評估或到訪牙套公司接受免費諮詢，發現只有4間稱會由本港註冊牙醫負責牙科檢查及跟進療程；有一間只提供3D牙齒掃描，不設牙科檢查，並聲稱由「矯正醫生」支援療程，療程期間僅透過應用程式遙距監察箍牙進度；另一間公司要求消費者先購買療程才安排牙科檢查，但療程沒有牙醫跟進。
「矯正醫生」僅遙距監察療程
以「沒有牙醫跟進的半自助療程」模式運作的一間公司收費1.5萬至1.9萬元，消委會職員在即時通訊軟件遞交一張牙齒照片後，該公司便稱其「專業團隊」認為適合接受其隱形牙套療程，並提及「香港牙科醫生免費跟進」。不過，當消委會職員實地到訪後，該公司稱只提供療程前牙醫檢查及掃描，不會有牙醫跟進療程，牙套公司亦不會主動聯絡顧客監察療程進度。
有療程稱「海外醫」跟進
消委：資歷難證 未必受監管
消委會強調，箍牙屬專業醫學治療，未有註冊牙醫跟進可導致嚴重後果，籲消費者勿隨意接受未設牙科檢查或牙醫跟進的療程。消委會又說，本港註冊牙醫的醫學治療受《牙醫註冊條例》及其附屬法例規管，是次調查發現部分療程聲稱由「海外註冊牙醫」或「矯正醫生」遙距跟進，難證資歷，且未必受本港法例監管，消費者欠缺保障。