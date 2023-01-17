測試10款「大眼雞」 最平最貴洗衣機均獲最高評分 同洗衣機不同物料潔淨度異

洗人造纖維潔淨度差27%

10款洗衣乾衣機的售價由5390至21,980元不等，消委會稱當中3款整體表現較好，同獲4星總評（5星為滿分），分別為21,980元的「Miele WTD160 WCS」、5390元的「惠而浦WWEB8502GW」及7490元的「西門子WD14S460HK」。

消委會以10種污漬，包括血漬、茶漬、酒漬等，測試各機的洗衣表現，發現各樣本的潔淨效果頗參差，例如在清洗人造纖維衣物時，最高及最低潔淨度的樣本潔淨比率相差約27%；清洗棉質衣物時，潔淨比率差距最高亦達20%。綜合各環節測試結果，當中以Miele的樣本、LG F-C1208V4W及三星WD80T654DBE洗得較乾淨，獲4.5分；惠而浦樣本、美的MFL80D14及Panasonic NA-S075H1表現較差，均獲3.5分。

乾衣機準確性視程序

棉人造纖維尤異

乾衣表現方面，在「烘乾棉質衣物」中表現最差的美的樣本，乾衣後仍有不少衣物未乾透，整體乾度跟乾爽時的乾度相差達9.4%。測試亦發現，即使是同一款機，於不同程序得出的乾衣度準確性亦十分參差；以東芝TWD-BK90S2H為例，在烘乾棉質衣物時，其乾衣度準確性最佳，但在清洗連烘乾人造纖維衣物時，乾衣後部分衣物太乾，準確性是各樣本中最差。

同牌子洗衣耗電最少 乾衣最高

消委會又發現，不同產品耗電程度同樣參差，在洗衣程序的慳電程度獲最高評分的兩款樣本，在乾衣時的慳電程度最低。以Panasonic樣本為例，在「清洗棉質衣物」時，其處理每公斤衣物的耗電量為0.038每千瓦小時，屬樣本中最低；但在烘乾及清洗連烘乾時，處理每公斤衣物的耗電量卻最高，達1.026每千瓦小時，與最低的樣本相差61%。

（消委報告）