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私隱作促銷 6交友App用戶沒選擇 兩程式不同年齡收費差42% 消委：準則不透明

【明報專訊】透過網上交友平台結識心儀對象愈來愈流行，消委會調查9款較受港人歡迎的交友應用程式（App），發現在Google Play有共逾億次下載的Tinder及OkCupid出現價格分歧，不同年齡用戶的訂閱費有差異，訂閱計劃月費或因年齡相差達42%，但商戶未有列明收費準則。另外，部分交友App要求用戶註冊帳戶時披露多達12項個人資料，檢視的9款App均預設用戶個人資料可用作推廣或促銷，只有3款App提供退出上述安排的選項（見表）。

消委會調查的9款交友程式，在Google Play合共有逾1.5億次下載，當中Tinder佔逾億次最多。消委會發現，屬同一母公司的Tinder及OkCupid在未清楚列明定價差異原則的情况下，同一服務計劃會按用戶年齡有不同定價。

6年齡測試 38歲最貴 28、48、68歲最平

消委會在Tinder開設6個不同年齡的帳戶，出現3種價格不同的組合，當中收費最貴為38歲用戶，次高為18歲和58歲，收費最低是28歲、48歲及68歲用戶；Tinder提供3款訂閱計劃，以功能最多的「Tinder Platinum」12個月訂閱期計，價錢最高及最低的年齡群組相差42%，其餘兩款的收費亦有34%及21%差別。

消委會亦發現，另一應用程式SweetRing會根據用戶的性別，分別提供3款及1款含不同功能的訂閱服務，但有部分功能類別只涵蓋女性的訂閱服務，例如「只向心儀的用戶展示個人檔案」。

Tinder：收費按多因素而定

OkCupid：隨機價格測試影響

消委會指Tinder於文件中簡短描述收費會受多種因素而定，委員會曾就相關情况多次聯絡Tinder，但未獲回覆；OkCupid條款描述的定價準則大致與Tinder相同，該程式否認按年齡定價，指收費差異或源於定期的「隨機價格測試」。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說，現實生活中的消費雖然也有收費差異，如長者乘搭交通工具、看電影等享有折扣，但交友程式定價手法極不透明。消委會總幹事黃鳳嫺認為有關做法並不公平，令消費者未能在知情下擁有選擇權，冀有關應用程式改善。

虛擬道具價格懸殊 最貴25萬

另外，各交友應用程式亦供選購虛擬道具，惟價格極懸殊，由15至252,200元不等。索價最高的方案由Goodnight提供，該組合標價100萬新台幣（約25萬港元），附贈其他虛擬物品，功能包括「探索更多用戶」、「查看其他用戶的更多資料」等。

消委：銀行帳戶薪金等不宜披露

倡平衡需要私隱保障

在保障個人資料方面，消委會又發現，只有Bumble、OkCupid及Tinder容許用戶選擇拒絕個人資料被用作推廣或促銷。譚鳳儀提醒，部分個人資料屬「高危」，例如用戶的銀行帳戶、年薪等，使用者可以選擇不披露，建議在提供資料時要平衡需要及私隱保障。

消委會過去3年共收到51宗涉交友App的投訴個案，主要涉服務質素問題，涉款1萬多至3萬元，有個案付款訂閱後，未能獲配對。

明報記者

（消委報告）

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