國泰工會擬明集會 待警審批 不滿編更 資方：大部分關注已解決

周四起按章工作 涵所有航線

工會昨晚在facebook發文，引述公司指只能安排周四開會，而非工會要求的周二。由於去年曾討論的問題至今未有共識，故本周四會發起按章工作。工會列出6項指引，包括按章工作涵蓋所有航線，只在百分之百狀態良好時才登上航班提供服務；而行動或引起不便，呼籲會員互相忍耐。

工會早前稱國泰無視人手短缺，編更頻繁出現混亂，令員工收入大跌；在航班增加的同時削減機上空中服務員人數，無視前線壓力，批評公司未有兌現改善編更安排的承諾，故呼籲參加者明午2至6時身穿白衣，參與在國泰城附近空地及停車場的集會。工會外務副主席蕭詠恩昨稱，國泰拒讓工會在國泰城集會，目前仍在等待警方審批。

警方回覆稱，上周三（11日）接獲一個團體通知，擬明日在機場警區舉行公眾活動，正處理有關通知，而處理每宗通知時均會作獨立風險評估。據了解，由於集會範圍屬於國泰，警方同時需要與國泰等相關持份者會面。消息人士透露，警方就是否發出不反對通知書未有定案，將一如以往按《公安條例》考慮，包括國安、公眾秩序和安全等因素再作決定。警方就集會安排暫未作具體部署。

國泰回覆，昨向員工公布下月值勤更表，並作出幾項調整，包括更平均分配外站逗留和即日來回的執勤模式等。國泰又表示，上月至本月更表的臨時調整將維持，包括避免傍晚執勤抵港後於當晚緊接凌晨離港航班上執勤，並承諾於本月所作調整維持至下月及往後月份。