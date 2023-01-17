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國泰工會擬明集會 待警審批 不滿編更 資方：大部分關注已解決

【明報專訊】國泰航空空中服務員工會不滿資方編更安排影響員工收入，計劃明日（18日）舉行集會促資方正視訴求，正待警方發出不反對通知書；又宣布周四（19日）起發起按章工作。據悉警方最快今早與集會申請人會面。國泰昨表示大部分備受關注的編更安排已適時於本月值勤更表得到解決，又透露已成立值勤更表工作小組，本月起提供更多編更資訊，歡迎員工加入及提供意見。

周四起按章工作 涵所有航線

工會昨晚在facebook發文，引述公司指只能安排周四開會，而非工會要求的周二。由於去年曾討論的問題至今未有共識，故本周四會發起按章工作。工會列出6項指引，包括按章工作涵蓋所有航線，只在百分之百狀態良好時才登上航班提供服務；而行動或引起不便，呼籲會員互相忍耐。

工會早前稱國泰無視人手短缺，編更頻繁出現混亂，令員工收入大跌；在航班增加的同時削減機上空中服務員人數，無視前線壓力，批評公司未有兌現改善編更安排的承諾，故呼籲參加者明午2至6時身穿白衣，參與在國泰城附近空地及停車場的集會。工會外務副主席蕭詠恩昨稱，國泰拒讓工會在國泰城集會，目前仍在等待警方審批。

警方回覆稱，上周三（11日）接獲一個團體通知，擬明日在機場警區舉行公眾活動，正處理有關通知，而處理每宗通知時均會作獨立風險評估。據了解，由於集會範圍屬於國泰，警方同時需要與國泰等相關持份者會面。消息人士透露，警方就是否發出不反對通知書未有定案，將一如以往按《公安條例》考慮，包括國安、公眾秩序和安全等因素再作決定。警方就集會安排暫未作具體部署。

國泰回覆，昨向員工公布下月值勤更表，並作出幾項調整，包括更平均分配外站逗留和即日來回的執勤模式等。國泰又表示，上月至本月更表的臨時調整將維持，包括避免傍晚執勤抵港後於當晚緊接凌晨離港航班上執勤，並承諾於本月所作調整維持至下月及往後月份。

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