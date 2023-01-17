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製賀年甜點 六旬婦墮攪拌機夾斃 為工場負責人之母 工權會：無保護罩欠安全

【明報專訊】荃灣一家中式糖果糕點工場昨日發生奪命工業意外。工場負責人的六旬母親工作時，跌進一部製作糖果的攪拌機內，上半身被機件夾住，由消防員救出時已陷昏迷，送院不治。勞工處向工場發暫時停工通知書。工業傷亡權益會稱，涉事攪拌機無保護罩，懷疑有人為求方便不安裝或將保護罩拆除。

多處燒傷骨折瘀傷

女死者64歲姓卜，據悉為工場負責人的母親，並非員工，她被救出時已陷昏迷，雙手燒傷，右肩膊及右肋骨骨折，身體多處瘀傷，由接報到場救護車送院，搶救後證實不治。現場為沙嘴道45號荃運工業中心1期14樓一間製作中式糕點糖果的工場，昨早8時許，卜婦被工友發現上半身「倒豎葱」跌進工業用的攪拌機內，其後由消防協助救出送院。

警方事後封鎖工場調查，警員檢查涉事攪拌機的運作，並拍照存檔，案件列作工業意外，卜婦死因有待剖驗。現場消息稱，涉事攪拌機由摩打推動，攪拌桶直徑約1米、高約88厘米，沒頂蓋或保護罩，事發時卜婦在工場操作攪拌機，主要將糖與水加熱攪拌混合。工場有兩部類似的攪拌機，機器上方另裝有抽氣設備，工場放有紅棗、核桃、麥芽糖等材料，相信用於製作紅棗核桃糕、花生糖等賀年糖果及糕點。

工業傷亡權益會表示十分難過，職員已接觸死者家屬，將繼續跟進及提供協助。該會稱，涉事攪拌機無防護罩，未能避免工人在運作期間被攪拌機所傷，可能是有人為求方便不設置或將防護罩拆除，令工人無法得到足夠保護，相信很多小型工場都有同類情况，要求勞工處加強巡查，杜絕此類危險工作環境。該會又促請僱主定期檢查機器的「緊急停止開關」，確保正常運作，萬一發生意外，亦能及時按停機器。

勞處發暫時停工通知書

勞工處發言人稱，涉事女子操作攪拌機時跌進攪拌桶，被旋轉攪臂夾傷，送院不治，處方對死者家屬致以深切慰問。勞工處調查後已向工場東主發出暫時停工通知書，停止全部攪拌機運作，直至消除危害。

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