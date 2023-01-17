灣區手記：等着你過關 ／文：尚東美

6時42分，一名背着黑色背包的男子從二樓入境大堂乘扶手電梯下來，步出大門，一時間閃光燈不斷，男子看到門外記者形成的「包圍網」，呆了一呆，90度轉彎想從旁邊走過，神奇的是，記者們繼續維持原有陣營，沒人打算上前，正當大家你眼望我眼，突然有人開聲：「不追嗎？」這句話就像當頭棒喝，一下子全部人奔跑着追趕那名意欲離去的男子。男子見勢頭不對，喊着「不是過關的」，原本還以為錯過歷史的大家「噓」了一聲，又回到原位。

但意外還是在6分鐘後發生，當大家以為口岸只安排一個門口讓過關人士出來，原來不遠處還有另一大門開着，第一批過關者正準備出來，剛巧那邊有對小情侶久別重逢興奮叫嚷兼抱在一起，這剎那記者的陣形立即崩潰，飛奔向着小情侶衝過去。

大家可以想像，當你緊緊抱住男朋友，覺得天地間只剩咱倆，猛抬頭卻發現一大群雙眼發光的人拿着攝影機、相機、手機，對準你兩口子的面嚓嚓嚓嚓嚓，搞不清楚狀况的話還以為是梁山伯與祝英台的家人要來拆散鴛鴦呢。結果女朋友被記者們嚇得花容失色，掩面狂逃，追訪也就告吹了。

不過，失敗的開始不等於失敗的結尾，隨着過關者愈來愈多，動容的畫面也在日出的朝陽下愈發閃耀，情侶、親人、朋友甚至來自寵物的深情擁抱，為這次通關增添了更多溫馨。多少暖心被一個個鏡頭拍攝，記錄了當下，留住了剎那。

文：尚東美