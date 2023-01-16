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2023年1月16日星期一
港聞二
初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
法援署要求經驗 3年至少5宗 獲委聘處理國安案大狀：不知為何被選中
「官司纏身」社工入選註冊局紀委會 勞福局促重新考慮 原定今起新一屆任期 名單未刊憲 消息稱涉陳虹秀
社工求助稱註冊續期遭拖延 註冊局：不評論個案
醉昏團年飯 中年漢猝死 同事宴後先離酒樓 職員翌早揭身體冰凍
律政司長要求 鄧桂思死因研訊押後 高永文倡業界訂指引辨失誤誤殺
擴基層醫療 醫生憂刑責風險增 李夏茵：跨專業團隊同負責
石籬綠化地擬改劃 將建5400伙公營屋 居民、環團反對 發展局：需取捨平衡
老一輩墾梯田供菜山下 百年石梨坑村或迫遷
搜印度寄港郵包檢新冠藥 海關拘夫婦
涉劫表行越南裔男子被捕 檢值29萬失表
鄭雁雄：港漸離泛政治化漩渦 新春致辭重「興」 倡港積極參與國際交流
單日確診九連跌 旅業料3月復旺
調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果
大灣區GBA專題：墨香不再遺蹟湮沒 穗報館街活化路漫 學者嘆中國報業發源地遭輕視
大灣區GBA專題：近代報刊起源十三行 鴉片戰爭後擴至滬港
大灣區GBA專題：孫中山革命據點 和平中路中醫街規劃文化旅遊區
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
尊子漫畫
【Emily】上BBC中文節目 談進修生活 陳朗昇在英最記掛立場案
【Emily】跨灣大橋大球場慈善活動 新舊高官齊撐
【Emily】嶺大消費券調查：逾半人購非耐用品 青年更願買耐用品
【Emily】長洲街坊代表選舉 投票率跌12百分點
【Emily】楊永杰梁文廣搭高鐵 直播至少7次
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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初選案被告揀律師 法援稱爆quota拒納 5人提名大狀遭否決 梁國雄轉用署方指派代表
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