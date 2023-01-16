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調查：劏房籠屋板間房戶 三成等公屋逾5年無果

【明報專訊】不少市民住劏房、籠屋和板間房，社協最新調查發現，三成居於上述「不適切處所」的受訪者稱輪候公屋逾5年仍未上樓，整體住戶租金佔入息比例為36%，較10年前升約8個百分點，其中籠屋呎租中位數10年間由106.7元升至140元，升幅約三成。調查又發現，約26%人稱過去兩年曾加租，加租中位數為300元。社協指目前劏房租管未有規管起始租金，業主或大幅調高訂立租約時的月租，以「彌補」受條例規管而減少的租金收益。

租金佔入息36% 10年升8百分點

社協去年8月至11月訪問723戶居於籠屋、板房或劏房的家庭共1847人，籠屋住戶佔約20%。調查發現約66.9%受訪者已申請公屋，當中30%人輪候5年或以上，約15%輪候7年或以上。整體輪候時間中位數由10年前的兩年升至去年3年4個月，5人家庭輪候時間中位數逾5年。

廚房洗澡 寮屋戶冀派簡約屋

調查發現，整體住戶的租金佔入息比例達36%，較10年前的27.9%多約8個百分點，以套房加幅最嚴重，租金中位數由2550元升至5000元；籠屋呎租中位數亦由106.7元升至140元。

調查又發現，整體住戶每月家庭收入中位數僅1萬元，低於政府去年第3季公布平均每月家庭入息中位數的2.85萬元（撇除外傭）。

麥女士一家四口居於鯉魚門百呎寮屋，月租4000元。她指家居環境惡劣，由於無廁所，需在廚房洗澡，而兩名16歲及20歲兒子身材高大，細小的牀已不合用，至今仍同睡雙層牀上格，無書枱做功課。她稱已輪候公屋近8年，仍未上樓，冀安排到過渡房屋及簡約公屋暫住。

社協認為，調查可見過去一段時間新落成公屋的房型，未能回應輪候冊上的家庭組合，批評房屋署「三年上樓承諾」目標早已名存實亡，促請政府增加土地供應，多元發展閒置用地，以及檢討資助房屋比例，要求恆常化現金津貼計劃並擴大受惠群組，重推「N無津貼」。

相關字詞﹕租金 板間房 籠屋 劏房 社協

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