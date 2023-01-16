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港聞二

單日確診九連跌 旅業料3月復旺

【明報專訊】本港逐步對外開放及與內地通關，旅發局總幹事程鼎一表示，全球各地與旅遊相關行業在復常初期都面對人手不足問題，包括酒店業、航空公司、機場和旅行社等均需「搶人才」，香港亦不例外，相信復蘇需時。他從新加坡等鄰近地區經驗分析，旅遊業復常以商務旅遊恢復速度最快，其次是個人和小組形式的自由行，大型旅行團則仍較少，估計香港亦如是，而本港3月將有多項大型活動，相信將吸引大量旅客重臨。

旅發局：春節後自由行漸增

本港昨日新公布6261宗新冠陽性個案，6091宗屬本地感染，為連續第九天下跌。醫管局公布多66人離世，初步分析39人死因與染疫無關；急症醫院內科病牀整體住用率約106%，連續第二天下降。

本港上周日（8日）起分階段與內地通關，高鐵昨日復運。程鼎一昨於商台節目《政好星期天》表示，內地日前才恢復赴港旅遊簽注，加上不少人證件到期需時復辦，預計內地來港旅客人數將逐漸增加，農曆新年後將陸續見到個人遊自由行旅客來港。

他稱自從2019年社會事件起，內地人對於是否選擇來港旅遊「有些反應」，憂慮「我去香港受不受歡迎呢？去到香港安不安全呢？去到香港會不會被人藐（視）呢？」相信會逐步改善。

對於外地如韓國目前對香港實施航班限制，程鼎一表示，除了港人外遊，當地人來港後回國亦會受影響，他相信安排屬於短期措施，如兩地疫情無大改變，應很快會撤銷。

（新冠疫情）

相關字詞﹕通關 程鼎一 旅發局 新冠疫情

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