單日確診九連跌 旅業料3月復旺

旅發局：春節後自由行漸增

本港昨日新公布6261宗新冠陽性個案，6091宗屬本地感染，為連續第九天下跌。醫管局公布多66人離世，初步分析39人死因與染疫無關；急症醫院內科病牀整體住用率約106%，連續第二天下降。

本港上周日（8日）起分階段與內地通關，高鐵昨日復運。程鼎一昨於商台節目《政好星期天》表示，內地日前才恢復赴港旅遊簽注，加上不少人證件到期需時復辦，預計內地來港旅客人數將逐漸增加，農曆新年後將陸續見到個人遊自由行旅客來港。

他稱自從2019年社會事件起，內地人對於是否選擇來港旅遊「有些反應」，憂慮「我去香港受不受歡迎呢？去到香港安不安全呢？去到香港會不會被人藐（視）呢？」相信會逐步改善。

對於外地如韓國目前對香港實施航班限制，程鼎一表示，除了港人外遊，當地人來港後回國亦會受影響，他相信安排屬於短期措施，如兩地疫情無大改變，應很快會撤銷。

（新冠疫情）